Albert Pujols a frappé un coup de circuit pour les Dodgers

Le dominicain Albert Pujols des anges Dodgers Il a frappé son 678e circuit en carrière dans les majeures et le 11e avec un uniforme bleu dans les majeures.

Lors du match des Dodgers de Los Angeles contre les Giants de San Franscico, le plus vieux frappeur de la MLB a affronté un lanceur gaucher nommé Jack Magee qui a joué pour les Dodgers lors de la saison 2020, un seul est sorti vainqueur et c’était Albert Pujols il a été déposé par le champ du centre gauche à environ 425 pieds avec un départ de 105,1 milles à l’heure.

Voici la liste de la course 700 home run :

Obligations Barry 762

Hank Aaron 755

Babe Ruth 714

Alex Rodriguez 696

Albert Pujols 6778

Pujols dans l’histoire de la MLB :

– 2e en RBIS (2 148)

– 4ème en XBH (1366)

– 4e au total des bases (6 034)

– 5e aux circuits (678)

– 11e pour les coups sûrs (3 296)

– 13ème des courses (1869)… Via Héctor Gómez.

Albert Pujols A 20 saisons avec 15 circuits ou plus dans le MLB, atteint maintenant .239 avec 16 circuits et 48 points produits en 93 matchs disputés cette saison.

Dave Roberts ne joue plus à Pujols aussi souvent qu’au début de son temps avec les Dodgers, le sortant de la pirogue au bâton lorsque le jeu est grand ouvert. Dans ce cas, il n’a couru qu’un tour et a effectué deux runs avec ce home run bestial.

Avec moins de frappeurs que d’habitude au cours d’une saison, Pujols a 17 circuits avec près de 50 points produits, ce qui pourrait inciter une autre équipe à le signer la saison prochaine avec l’intention de lui donner plus de jeu et d’atteindre 700 circuits plus rapidement.

Cependant, les Dodgers ont été vaincus par les Giants de San Francisco, qui ont maltraité le candidat de Cy Young, Walker Bueheler, marquant six points sur sept coups sûrs en 3 manches lancées. L’enclos des releveurs n’a plus cédé de points, mais l’offensive n’avait que deux noms : Albert Pujols et Will Smith.

Peu d’équipes ont un joueur sorti du banc avec 17 circuits cette saison, lui-même un cauchemar pour les lanceurs gauchers du début de sa carrière à nos jours. Certaines de ces équipes qui n’ont pas d’étoiles dans leur équipe pourraient générer une bonne signature commerciale Pujols, tout le monde aimerait voir cette légende lors de son voyage à travers les 700 circuits dans le meilleur baseball du monde.