Albert Pujols bat le légendaire Willie Mays dans les majeures

L’initiateur Albert Pujols dépassé Willie Mays dans les hits connectés de l’histoire de la MLB.

Lors du match des Phillies de Philadelphie contre les Dodgers de Los Angeles, Albert Pujols frapper au champ droit pour distancer Mays dans l’histoire de la ligue. MLB.

Ici la vidéo :

Don Albert Pujols pic.twitter.com/Zhy8SEwqiV – Emmanuel Lopez (@EmmanuelLopez47) 12 août 2021

À ses 7 derniers matchs, Pujols frappe 444. l’un des bâtons les plus chauds des Dodgers sur le banc dans les majeures.

Voici la liste de la course 700 home run :

Obligations Barry 762

Hank Aaron 755

Babe Ruth 714

Alex Rodriguez 696

Albert Pujols 675

Il n’y a aucun autre joueur actif avec 700 home run et plus de 3 000 home run hits dans les majors, tandis que Pujols poursuit le rêve d’être le premier Latino à le faire dans l’histoire de la MLB. MLB. Lors de ses 281 derniers matchs, Albert Pujols il frappe 287. avec 3 circuits, 10 points produits, 5 BB et 5 points marqués.