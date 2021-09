Albert Pujols était le héros de la nuit pour les Dodgers de Los Angeles

in

le dominicain Albert Pujols entré comme frappeur de pincement avec un but et l’a rempli pour guider Los Angeles vers la victoire Dodgers sur les Rocheuses du Colorado dans le MLB.

Dans un match en extra-manche entre le Dodgers et les Rocheuses, en plus de la dixième manche Albert Pujols Battant avec Gavin Lux au deuxième but, le cogneur a frappé un simple RBI qui a brisé l’égalité 5-6 de son équipe.

ONCLE ALBERT. EMBRAYAGE. pic.twitter.com/OYs6z4xsXh – Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 22 septembre 2021

Après le match, Pujols a été interviewé où il a déclaré qu’il ne se soucie pas de ses chiffres, mais que l’équipe obtient la victoire :

“Pour nous, nous ne nous soucions pas de ce que font les autres équipes … juste nous soucier de nous-mêmes.”

“Pour nous, nous ne pouvons pas nous soucier de ce que font les autres équipes … juste nous soucier de nous-mêmes.” @PujolsFive avec @kirsten_watson sur une grande victoire d’ouverture de la série dans le Colorado et son approche à la plaque pour conduire dans la course gagnante. #Dodgers pic.twitter.com/2jRjgjjF7r – SportsNet LA (@SportsNetLA) 22 septembre 2021

Brusdar Graterol est venu à la rescousse et après avoir obtenu les deux premiers retraits, le Vénézuélien a marché et Dave Roberts a appelé Alex Vesia qui a retiré Colton Welker avec une mouche aux mains de Mookie Betts pour mettre fin au match.

Albert Pujols continue d’être une excellente pièce pour les Angels Dodgers, qui ont vu une meilleure version de lui que ce que les Angels d’Anahein ont vu en 2021, son attaque a été cohérente et surtout opportune.

En quelque 78 matchs avec les Dodgers, le Dominicain en bat 261. Avec 12 circuits et 38 points produits, ils ont également bénéficié d’une défense complète au départ de l’ancien vainqueur du gant d’or de la Ligue nationale.