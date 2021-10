Albert Pujols frappe avec les Dodgers de Los Angeles

le dominicain Albert Pujols des Les anges esquimeurs il a frappé un simple en solo pour commencer la septième manche, qui pourrait d’ailleurs être la dernière manche de sa carrière en séries éliminatoires ou en général.

Les Dodgers de Los Angeles tiraient de l’arrière 5-0 lorsque Pujols a pris un virage serré, frappant un simple au champ droit et a ensuite été remplacé par Walker Buehler, qui a couru à sa place.

Désormais les Braves vont accueillir les Dodgers à domicile avec la série 3-1 en leur faveur et une loi de 27 outs pour disqualifier les fameux Dodgers, en tout cas, une défaite de plus pour les Bleus et ce match va être le dernier de Pujols dans les majeures.

Pujols n’est toujours pas sûr s’il prendra sa retraite ou non à la fin de la saison, l’autre cas est de savoir si une équipe est prête à le signer au-delà d’un contrat de ligue mineure ou quelque chose qu’il aime. ‘

C’était peut-être le dernier hit des playoffs du grand Albert Pujols LA MACHINE! pic.twitter.com/OF2kNrlraV – Le Fielding ⚾️ 🔥 (@elfildeo) 21 octobre 2021

Les numéros de Pujols dans le régulier.

109 Jeux AVG 236. 17 circuits 50 points produits 2 bases volées 65 coups sûrs 29 marqués 284 OBP, 433 SLUG, 717 OPS.