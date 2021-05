Albert Pujols pourrait jouer aux Jeux olympiques tout en réfléchissant à son avenir ⋆ .

Le monde du baseball a été secoué quand il a été annoncé que le futur membre du Temple de la renommée Albert Pujols était libéré par les Angels de Los Angeles.

Bien que Pujols ait connu un déclin constant ces dernières années, il était largement supposé que les anges le garderaient jusqu’à ce que son contrat prenne fin à la fin de l’année. Après tout, il est l’un des meilleurs à le faire. Aussi irrespectueux que cela puisse être, les anges ont pris leur décision commerciale et Pujols devra vivre avec.

Après la libération, Pujols est resté ferme sur le fait qu’il ne voulait pas prendre sa retraite. Le frappeur vétéran a effacé les dérogations et est maintenant libre de signer avec n’importe quelle équipe. Mais une autre option peut être plus attrayante.

Albert Pujols veut jouer tous les jours; Je ne suis pas sûr qu’une équipe de la MLB puisse lui accorder ce souhait. Pourquoi ne pas simplement profiter de cette occasion pour jouer aux prochains Jeux olympiques de Tokyo avec l’équipe de la République dominicaine?

Selon Jon Morosi de MLB Network, le Dominicain souhaite que Pujols les rejoigne pour les qualifications à partir du 31 mai.

Source: La République dominicaine souhaite voir Albert Pujols jouer pour l’équipe nationale lors du prochain match de qualification olympique de baseball @ Tokyo2020 en Floride. Pujols serait éligible maintenant qu’il n’est plus sur une liste de 40 joueurs @MLB. @MLBNetwork @NBCOlympicTalk @WBSC – Jon Morosi (@jonmorosi) 11 mai 2021

La République dominicaine affrontera Porto Rico, les États-Unis et le Nicaragua en phase de groupes. Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour la demi-finale. Et le vainqueur de chaque tournoi obtient une enchère automatique pour les Jeux olympiques. Les équipes des deuxième et troisième places se dirigeront vers une autre épreuve de qualification en juin.

Si je suis Albert Pujols, je pense que ce serait plutôt cool d’aller jouer dans les qualifications initiales, au moins.

Qui sait? Peut-être que vous le déchirez, et une équipe de la MLB vient appeler pour la deuxième moitié de la saison. C’est définitivement une option pour Albert. Mais il semble assez déterminé à obtenir un autre emploi dans la MLB. Au moins pour l’instant.

