Albert Ramos tombe aux mains de Cilic à Saint-Pétersbourg

27/10/2021 à 16h52 CEST

Le joueur de tennis espagnol Albert Ramos perdu au deuxième tour du tournoi de Saint-Pétersbourg face au Croate Marin cilic par 6-2 et 6-3 en une heure et 25 minutes.

Ramos, 43 ans au classement mondial, a perdu le premier service qu’il avait et c’était déjà en montée tout au long du match car Cilic, 35 ans de l’ATP, n’a pas raté son service et a placé jusqu’à 10 as.

Après avoir également supprimé Pablo Andújar et Pablo Martínez au premier tour, il n’y a que le combat entre les espagnols Roberto Bautista, troisième tête de série.