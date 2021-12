Albert Sambi Lokonga rate le choc d’Arsenal contre Leeds en raison d’un test Covid positif

Lokonga n’est pas dans l’équipe pour le match contre Leeds (Photo: .)

Albert Sambi Lokonga a été testé positif au Covid et rate le choc d’Arsenal contre Leeds United samedi, a confirmé le club.

La rencontre à l’Emirates Stadium est le seul match de Premier League ayant lieu samedi après le report de quatre autres matches.

Les épidémies de Covid dans plusieurs clubs ont vu un total de six matchs reportés ce week-end, avec seulement trois actuellement prévus dimanche.

Plus à venir…



