Albert Stuivenberg, Aaron Ramsdale questionnent l’arbitre et VAR au milieu de la confusion lors de la défaite de City

Albert Stuivenberg a déclaré qu’Arsenal était « frustré » de voir les points disparaître alors que Manchester City venait de l’arrière pour arracher une victoire controversée 2-1 à l’Emirates Stadium.

Le Néerlandais, qui s’occupait des affaires de l’équipe première pour le match en l’absence de Mikel Arteta, pensait que son équipe était sur la bonne voie pour une victoire en entrant à la mi-temps 1-0. Cependant, l’avantage que leur avait donné la frappe de Bukayo Saka a rapidement été anéanti dans une seconde mi-temps folle. Ici, nous avons évalué et prévu les joueurs d’un après-midi incroyable à l’Emirates Stadium.

En effet, le match de City est arrivé dans des circonstances controversées avec l’arbitre Stuart Attwell et VAR au cœur de celui-ci. Et les fans d’Arsenal ont clairement exprimé leur colère contre les officiels pendant et après le match.

Après avoir refusé d’accorder un penalty à Arsenal en première mi-temps, un examen VAR a ensuite vu City en recevoir un en seconde.

Et les incohérences des décisions, ainsi que le carton rouge remis à Gabriel, ont clairement été durs à prendre.

Après le match, Stuivenberg a déclaré à BBC Match of the Day sa colère face au résultat.

« Nous sommes très frustrés par le résultat si vous jouez un match comme celui-ci contre l’une des meilleures équipes du monde. À la fin, avoir zéro point est frustrant car nous aurions dû gagner le match », a-t-il déclaré.

Stuivenberg veut juste de la cohérence

Au Arsenal n’ayant pas reçu de penalty, il était clairement tout aussi agacé.

« Je pense que c’est un penalty mais je recherche la régularité. Nous avons VAR en place, alors pourquoi ne pas vous vérifier en tant qu’arbitre ? Cela ne s’est pas produit, donc c’est décevant.

« Nous avons vraiment très bien fait, combien d’occasions ont-ils vraiment créé ? Jusqu’à la fin, ils ont de la chance quand ça leur tombe dessus. Les fans ont apprécié notre performance aujourd’hui, nous avons eu nos chances, nous avons eu la grande à 1-1 avec Gabriel Martinelli. Ça n’a pas marché dans notre sens mais je suis fier de la performance.

Sur le carton rouge de Gabriel, Stuivenberg a suggéré que son équipe devait être plus sage.

« C’est quelque chose que nous devons apprendre », a-t-il ajouté. «Nous avons de jeunes joueurs dans l’équipe et devons contrôler nos émotions. Je ne suis pas sûr que le premier jaune soit à cause de ça (grâce au point de penalty), je ne peux pas poser la question à l’arbitre maintenant. Si vous êtes sur un jaune, vous devez être plus intelligent.

Il insiste cependant sur le fait qu’Arsenal peut être fier de sa performance après avoir vu sa série de cinq victoires se terminer.

« Beaucoup de points positifs et nous devons construire à partir d’ici, c’est le niveau que nous devons jouer », a-t-il déclaré. «Chaque jour, nous travaillons dur pour créer cette situation. Nous voulons voir une équipe avec conviction et pouvoir rivaliser avec une équipe comme celle-ci et jouer contre une équipe comme celle-ci aussi. Nous avons montré tout cela aujourd’hui.

Ramsdale lésé par les décisions des arbitres

Le gardien d’Arsenal, Aaron Ramsdale, a également rapidement remis en question les décisions clés.

« Dur à prendre mais nous devons le prendre, c’est le résultat », a-t-il déclaré à BT Sport. «Je ne pense pas que pour une grande partie du jeu, les équipes aient fait ça à Manchester City. Le carton rouge change la donne, nous étions si proches. On y retourne, on a une grosse demi-finale qui s’en vient.

«Ils sont l’une des, sinon la meilleure équipe de la ligue. Nous sommes une jeune équipe et ne craignons personne.

« Les deux pénalités, je ne sais pas pourquoi on dit à l’arbitre de voir l’un et pas l’autre. Il est là pour une raison, allez-y et utilisez-le. C’est l’incohérence. Le tout est d’aider le jeu, en temps réel ça n’en avait pas l’air et de le ralentir sur un écran et c’est donné.

Sur le carton rouge de Gabriel, il a ajouté : « J’étais tellement confus ! Je ne l’ai pas vu recevoir le premier carton jaune. Ça change la donne, je pense que c’est dur. Pendant de longues périodes où il n’y avait plus que 10 hommes, nous avons bien défendu. Ce fut une chance pour Rodri et il l’a bien terminé.

LIRE LA SUITE: Arsenal ouvre des pourparlers pour la star lyonnaise alors que quatre remplaçants d’Aubameyang sont identifiés