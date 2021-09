Alberta Ferretti organise un événement de mode pendant le Festival du film de Venise – WWD

VENISE – Alberta Ferretti a admis être un peu fatiguée d’une façon de faire des affaires qui met tellement l’accent sur l’industrialisation de la mode.

“Je sens qu’il est maintenant temps de se concentrer sur la création de pièces à forte identité, qui répondent certes aux besoins actuels, mais qui en même temps peuvent être pertinentes dans la garde-robe d’une femme pendant longtemps”, a-t-elle déclaré lors d’une interview dans le suite raffinée d’un hôtel de luxe à Venise avec vue sur le Grand Canal.

La créatrice était en ville pour un événement spécial qu’elle a organisé samedi soir en collaboration avec la municipalité de Venise dans le cadre des célébrations du 1600e anniversaire de la fondation de la ville.

« Lorsque la ville de Venise et la Fondation Musei Civici m’ont contacté pour ce projet, je me suis senti incroyablement honoré et heureux, car Venise est la plus belle ville que j’aie jamais vue de ma vie, a déclaré Ferretti. “Quand vous passez du temps ici, vous avez vraiment l’impression que votre esprit commence à devenir plus imaginatif et que l’imagination est l’ingrédient le plus important de la créativité.”

S’affranchissant des stratégies de merchandising et des impératifs commerciaux, avec cet événement — organisé conjointement avec la Mostra de Venise — la créatrice a réussi à trouver la plateforme idéale sur laquelle mettre en scène sa vision signature de la féminité et de l’élégance, cette fois en accord avec cadre, teinté d’une touche d’excentricité.

Organisé au prestigieux Cà Rezzonico de Venise, un somptueux palais qui abrite un musée consacré à l’histoire et à l’art de la ville du XVIIIe siècle, l’événement comprenait un cocktail organisé dans le jardin, suivi d’un spectacle de 26 tenues uniques. .

Alberta Ferretti

En 2017, Ferretti a consacré une collection à Venise et a utilisé certains des symboles les plus emblématiques de la ville, notamment le lion ailé de Saint-Marc, les rayures noires et blanches traditionnellement imprimées sur les t-shirts des gondoliers et les rendus de cartes postales de la ville. Mais cette fois, elle aborde plus subtilement l’inspiration vénitienne.

“Je ne voulais pas créer de costumes, mais de beaux vêtements précieux que les femmes peuvent réellement porter, bien sûr pas tous les jours, mais pour des occasions spéciales”, a déclaré Ferretti, soulignant que même si des éléments du patrimoine de Venise étaient inclus dans la collection – pour Par exemple, elle a collaboré avec le légendaire fabricant de textile vénitien Rubelli pour des tissus damassés et a utilisé des textiles inspirés de Fortuny – elle voulait offrir une vision moderne de l’esprit de la ville.

Par exemple, alors que la créatrice a évité les silhouettes exagérées et amples des célèbres robes de bal de Venise, elle a conservé les formes allongées et flatteuses emblématiques des robes de soirée qui l’ont aidée à bâtir sa réputation.

La mise en valeur du savoir-faire artisanal était l’une des principales préoccupations du créateur. “Je pense qu’aujourd’hui plus que jamais, il est crucial de célébrer l’artisanat italien, que c’est l’un de nos trésors les plus grands et les plus précieux”, a déclaré Ferretti, qui a enrichi ses créations via une gamme de techniques différentes.

Par exemple, afin de recréer l’effet de lumière magique de l’eau du lagon frappée par le clair de lune, elle a drapé un tissu plissé d’inspiration Fortuny, créant un mouvement onduleux suggestif sur une robe fluide. Elle a également combiné du velours et de l’organza sur une robe à décolleté en V plongeant, tandis que la dentelle était assortie à du tulle plissé sur une maxi robe métallique avec un détail féminin croisé dans le dos. Les franges ont ajouté un mouvement charmant à plusieurs pièces et les plumes ont contribué à l’élégance dramatique d’une robe enrichie d’une cascade de volants. Des capes drapées confectionnées à partir de tissus opulents ont été superposées sur des séparations brillantes de cristaux ou de surfaces laminées.

“Je voulais aussi introduire dans la collection une touche de futurisme avec les bijoux en verre que j’ai créés à Murano avec un artiste incroyable, Massimiliano Schiavon”, a déclaré Ferretti, faisant référence à une gamme de gorgerins, colliers et bracelets en verre soufflé. Dotés de formes organiques, ils complétaient les coiffures humides qui faisaient ressembler les modèles à des créatures enchantées émergeant de la lagune vénitienne.

Exaltant l’ambiance artistique de Venise, Ferretti a clôturé le spectacle avec Anna Cleveland vêtue d’une robe plissée argentée sur laquelle une exquise broderie en filigrane 3D reproduisait les célèbres sculptures en forme de main de l’artiste italien Lorenzo Quinn qui volent la vedette à l’Arsenale de Venise.

Avec ce spectacle puissant, la créatrice a réussi à offrir un grand hommage à la ville, mais avec son esthétique signature. Même si au fil des années, elle a élargi son offre pour proposer une large gamme de produits, la collection a démontré l’habileté de Ferretti en tant que créatrice de vêtements de soirée capable de traduire son idée de la beauté féminine en créations de rêve.

