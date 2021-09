Alberta Ferretti RTW printemps 2022 – WWD

“Après le verrouillage, tout était plat”, a déclaré Alberta Ferretti, qui a pris en main son énergie pour canaliser son énergie dans des conceptions qui, selon elle, aideront ses clients à se démarquer et à combler ce besoin de nouveauté et de créativité. Cependant, cela devrait être réalisé en restant fidèle à sa marque et à sa propre « langue », comme elle l’a dit, car « les femmes ne changent pas de personnalité tous les six mois ».

Certes, la partie soirée de la créatrice était en phase avec son style signature de robes en mousseline éthérée, mais Ferretti a également proposé des plumeaux et des pantalons doux et pratiques en macro Sangallo pour les vêtements de jour. Il y avait beaucoup de hauts au crochet – également avec des franges noueuses – et des chemisiers portés avec de longues jupes superposées sur un pantalon.

Les volumes étaient doux et les longueurs étaient soit très courtes – lorgnant un client plus jeune – soit longues et flottantes. Bien que de bon goût, les robes révélaient des parties du dos ou de la taille.

Le papillon était le seul imprimé, vu comme un symbole de renaissance et de métamorphose, mais revisité avec de beaux effets dégradés sur la soie, le lin et la mousseline. Les robes avaient également d’intéressants inserts de plaques en résine qui ajoutaient une touche artistique.

Contrastant avec les tons terreux des vêtements de jour, les robes de soirée scintillaient de nuances de bijoux vives, du rubis à l’émeraude et à l’améthyste – du pur Alberta Ferretti.