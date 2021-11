Alberth Martínez renverse le tableau avec un home run contre les Braves

Le jardinier du Navigateurs des Magallanes, Alberth Martínez, a frappé son troisième coup de circuit de la saison 2021-2022 de la Ligue vénézuélienne de baseball professionnel (LVBP) de retourner le tableau d’affichage contre l’équipe Bravos de Margarita.

En début de septième manche, Martinez a déchaîné toute sa puissance et a envoyé le ballon voler profondément dans le champ gauche, décrochant un coup sûr de trois points à quatre coins pour retourner le tableau de bord et établir le tableau de bord huit points pour six.

Home Run

ALBERTH MARTÍNEZ ! ?? Encore une fois, l’OFFENSIVE trace le tableau de bord. Le voltigeur a frappé 3 circuits au cours des 5 derniers matchs. Oui, c’est allumé. pic.twitter.com/d6g2AWAsQu – Roger Rojas (@rogerrojasveliz) 23 novembre 2021

David Ramos était le lanceur qui a souffert de l’incroyable coup sûr du voltigeur du « Navire turc », et il s’agissait du troisième coup sûr de retour complet lors de ses cinq derniers matchs joués avec l’équipe valencienne.

Avant cette rencontre, Alberth Martinez avait pris 75 présences au bâton, marquant 13 points, frappant 21 coups sûrs et marquant 7 avec une moyenne au bâton de 0,280.

# Jeu25 | Stade Forum La Guaira CETTE BALLE NE REVIENT PAS ! 🔥🔥🔥🔥⚾⚾⚾💪💪💪⛴️⚓ Alberth Martínez frappe un home run du champ gauche ! Reginatto et Pérez marquent ! Au bâton : Engelb Vielma. #Magallanes 8-6 #Bravos | 7ème. Élevé – 1 sur # Magallanes #LVBP pic.twitter.com/UwkbezS75Z – Magallanes BBC (@Magallanes_bbc) 23 novembre 2021