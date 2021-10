Alberto Chust, le frère fraudeur qui a arnaqué même la Virgen de los Dolores

20/10/2021 à 18:09 CEST

David López Frías

Dans la Guilde des Grenadiers de la Virgen de los Dolores de Benetússer (Valence), il y a eu une blague depuis quelques années. Lorsqu’ils doivent habiller la Vierge pour l’emmener en procession, quelqu’un demande : « Doit-on lui mettre le vieux manteau ou ce nouveau si cher qu’Alberto l’a achetée ? & Rdquor ;. La grâce est que cet Alberto était le président et il n’a jamais acheté de cape. Ce qu’il a fait, selon ses collègues, c’est de mettre la main dans la boîte pour prendre le 2 800 euros que coûte le vêtement. Il ne les a jamais rendus, selon des sources proches de la confrérie.

Ce n’est pas le plus gros que les voisins attribuent à ce charmeur de serpents. En fait, le manteau de la Vierge n’a pas été signalé. Pas grand chose par rapport à ce qui a suivi. Ce qui a conduit Alberto Chust à la prison de Picassent a été une arnaque continue de certains beaux-parents. Entre 2009 et 2012, il les a incités à lui donner de l’argent qu’il investirait dans une entreprise inexistante. Toute une histoire avec laquelle il les a élevés plus de 600 000 euros.

Pour cela, le frère Chust avait créé un personnage. Il a fait croire à tout son entourage qu’il était presque une célébrité à l’étranger. Qui a travaillé comme médecin pour le ONU. Qu’il était propriétaire d’un hôtel au Maroc et qu’il avait une amitié étroite avec la famille royale espagnole. Toujours habillé en pinceau, il voyageait dans des voitures haut de gamme. Peut-être le seul voisin de Benetússer (banlieue de Valence de moins de 15 000 habitants) qui avait son propre chauffeur. En réalité, le chauffeur n’était rien de plus qu’un ami à lui qui était accroché et avec qui il partageait un train de vie élevé, selon ceux qui l’ont subi.

Alberto Chust, lorsqu’il était président de la confrérie des Grenadiers | / DLF

Parce qu’Alberto, selon des sources proches de l’affaire racontent à EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, se faisait passer pour un médecin de l’ONU, mais il n’avait même pas de diplôme de médecine. Il a apporté beaucoup de papiers en anglais pour impressionner. Mais il n’a jamais eu de numéro collégial. Il n’était pas non plus le propriétaire de l’hôtel marocain qu’il prétendait posséder. En effet, l’hôtel existait et il a amené des amis à lui comme invités. Là, il se faisait passer pour un patron et, une fois de plus, il affichait de grosses sommes d’argent qui sortaient de ses poches. Il n’a pas non plus été prouvé qu’il avait jamais lié à Vraie maison.

Mais c’est ainsi qu’il éblouit ses compatriotes. C’était la condition indispensable pour demander de l’argent. Il a promis qu’il rembourserait le montant total, avec 12% d’intérêt dans les 14 mois. Il a fonctionné ainsi pendant trois ans. L’arrêt de la Cour suprême, qui condamné à quatre ans et six mois le 22 mars et qu’il est ferme, il dit qu’« en prétendant une solvabilité qui lui fait défaut, il a réussi à obtenir des lésés qu’ils lui accordent une série de sommes importantes à titre de prêt, sans qu’il y ait aucune intention de remboursement de sa part, selon le faits avérés, pour finir par endosser le montant total de 663 100 euros« .

ALBERTO Ier LE SPLENDIDE

Alberto Miguel Chust Domínguez a été le premier président de la Confrérie des Grenadiers de la Virgen de los Dolores de Benetússer après sa refondation, au début de ce siècle. Personne n’a voté pour lui. Chust a fini par le présider presque par inertie. « Il payait des choses de son plein gré. Il aidait l’un à acheter le costume, qui est très cher. À un autre il prêtait telle ou telle chose. président et personne n’a fait d’objection », affirment des sources proches de la confrérie.

Siège de la confrérie des Grenadiers, désormais fermé | / DLF

Des aides qui avaient un piège. Ce qu’il a apporté d’un côté, il l’a pris de l’autre. Il a mis de l’argent pour un certain concept et a laissé d’autres devoirs en cours de route. Sa condition de président et le fait que le compte bancaire de l’entité ne nécessitait qu’une signature, lui ont fait prendre au total 2 800 euros pour acheter un manteau pour la Vierge. Le manteau n’est jamais venu.

« Parfois, les autres confrères le lui demandaient dans les réunions de groupe. Il était irrité par le manque de confiance. « Comment allez-vous douter de moi, qui pensez-vous que je suis? » il s’est plaint. Puis il partait et au bout d’un moment il apparaissait avec une enveloppe pleine de billets, pour montrer qu’il avait l’argent. On ne savait pas d’où il tenait ça. Ni où l’emmenait-il. Parce qu’il l’a enseigné pour que nous puissions voir qu’il l’avait & mldr; mais il ne l’a jamais rendu & rdquor;, se souvient un vieil ami du condamné.

Porter beaucoup d’argent était presque une marque de fabrique ; partie de votre stratégie pour éblouir. Dit la phrase qu’Alberto Chust portait entre 5 000 et 6 000 euros en liquide dans votre poche. Il l’affichait souvent en public et l’utilisait pour payer lorsqu’il était entouré de gens. Il a fait de même dans l’hôtel au Maroc qu’il a présenté comme le sien. Aussi à Benetússer quand il était temps de payer quelque chose pour la confrérie : « Un jour, il nous a dit qu’il allait payer pour les fleurs de la Vierge. Il y a eu un peu de remous, car c’était quelque chose que tous les frères voulaient payer, mais il a insisté et ils ont fini par l’autoriser. Finalement, nous avons appris qu’il n’avait pas payé le fleuriste pour la commande& rdquor ;.

LES FICHES D’ANGLAIS

Les gens ont été emmenés en voyage vers des destinations éloignées. Au Mexique, au Colorado (USA). Son travail était d’impressionner. C’est en 2009 qu’Alberto Chust a lancé la plus grosse de ses escroqueries. Il ne s’agissait plus d’un manteau à la Vierge. C’était un bâton à grande échelle. Les dupes étaient divers parents de sa propre (maintenant ex) épouse. Son caractère était si bien bâti que même ses propres beaux-parents ne savaient pas que tout cela était faux. Tous éblouis par la luminosité. Comment Chust parviendra-t-il à avoir un niveau de vie aussi élevé ?

Alberto a fini par leur révéler le secret. Elle leur offrait la possibilité d’entrer dans des entreprises qui offraient une rentabilité très élevée en très peu de temps. L’un d’eux consistait en l’achat de feuilles d’or au Royaume-Uni. Cela semblait crédible. Chust a traversé l’Angleterre ainsi que son peuple. Ils disent qu’il parle un anglais parfait, car il y avait une académie de langues. Il avait une fois emmené ses amis à Londres, pour montrer qu’il travaillait dans tel ou tel corps important de la capitale britannique. Il leur a montré de loin un luxueux bureau de la ville où il aurait travaillé, les a emmenés dans des restaurants où ils lui ont presque fait la révérence et a montré des passeports diplomatiques à son nom.

Bâtiment contenant l’adresse de l’académie Chust à Benetússer | / DLF

Les victimes ont déclaré plus tard au procès que Chust garantissait également l’investissement qui lui avait été confié avec tous ses actifs. Il les a emmenés dans différentes municipalités de la Communauté valencienne pour leur montrer de prétendues propriétés avec lesquelles il a garanti d’éventuelles pertes. Dans un premier temps, pour rassurer les investisseurs, rendu une partie des intérêts. Cela semblait être une entreprise très sûre.

LE THYM

Les imprudent a mordu à l’hameçon et ils ont commencé à lui donner de grosses sommes d’argent. Le 18 septembre 2009, Alberto Chust, faux médecin de l’ONU, ami fictif du roi Juan Carlos et frère majeur des Grenadiers de Benetússer, a reçu votre premier revenu. Un chèque bancaire de 22 500 euros et 1 500 euros en espèces comme un prêt. Il a promis de restituer l’argent reçu dans les 14 mois, à compter de la date du contrat. Le prêt portait intérêt à 320 euros par mois.

L’opération a semblé bien se passer. C’est ce qu’il a vendu aux victimes, qui ont recommencé à avoir des démangeaisons. Cette fois, ils lui ont donné un chèque de banque de 13 000 euros et 1 000 euros en espèces, sous forme de prêt. Les intérêts courus moins d’argent cette fois (242 euros par mois) car le montant payé était inférieur. Mais comme l’affaire marchait à plein régime selon le courtier frère, les livraisons suivantes étaient plus substantielles. 30 000 euros en novembre (28 000 en chèque et 2 000 en espèces) et 32 000 en décembre (30 500 en chèque et 1 500 en espèces).

Les intérêts montaient, Chust a rendu une partie (de son propre argent) pour donner de la crédibilité à l’arnaque et les revenus ont continué à se produire. Ainsi enregistré jusqu’à 32 opérations entre septembre 2009 et août 2011. Le plus haut s’est produit en novembre 2010, lorsque les victimes lui ont donné 70 000 euros. Jusqu’à ce que l’arnaque explose.

Alberto Chust savait qu’il ne pourrait jamais rendre autant d’argent, simplement parce que les investissements n’existaient pas. Ce n’était également qu’une question de temps avant que l’arnaque n’explose. Parce que cet argent devait être investi dans deux concepts : d’une part, rendre les intérêts ; de l’autre, en continuant à la faire sauter avec son ami le faux chauffeur. Et au final, les pâtes, bien qu’elles soient nombreuses, n’ont pas donné grand-chose. Depuis le premier trimestre 2012, elle a cessé de payer les intérêts convenus. Au moment où les victimes ont réalisé et ont commencé à dénoncer, le frère Chust avait déjà récolté 663 100 euros.

Chust a quitté Benetússer pour vivre à Valence. Il a quitté la Guilde des Grenadiers presque à cause du silence administratif. Un beau jour, il cessa d’y aller et ne réapparut plus. Le même homme qui est venu président de la confrérie presque par acclamation, pour son désir d’être le centre d’attention et celui qui a payé le plus de choses. Le gars qui a été élu le bulgare, est allé le français, en silence et en laissant plus de dettes que d’amis. Maintenant Il purge 4 ans et 6 mois de prison à la prison de Picassent. Il n’a jamais rendu cet argent et ils continuent à habiller la Virgen de los Dolores avec le vieux manteau, car Chust n’en a jamais acheté un nouveau.