Alberto Ciurana laisse un grand héritage à la télévision

Le 10 mars, Alberto Ciurana a rapporté via ses réseaux sociaux qu’il était infecté par Covid-19. À ce moment-là, il était optimiste, annonçant même qu’il continuerait à travailler à domicile. Mais le virus a gagné la bataille et dans la nuit du 23 mars, la nouvelle de sa mort a éclaté.

L’homme d’affaires de 60 ans a commencé sa carrière à l’âge de 16 ans en tant que directeur des communications sociales à Guanajuato, et à l’âge de 18 ans, il a commencé sa carrière en tant que producteur à Televisa, où il a collaboré au programme Always on Sunday de Raúl Velasco dans le poste de coordinateur général de la production.

Il a travaillé aux États-Unis et en Europe avec un grand succès; en 1986, il a été nommé vice-président du réseau ICN (aujourd’hui Univisión), mais peu de temps après, il a déménagé en Europe.

Cinq ans plus tard, il est retourné travailler en tant que vice-président des opérations internationales, puis en tant que vice-président des chaînes, de la programmation et du contenu chez Televisa, où il a promu l’émission Big Brother, l’une des émissions de téléréalité les plus réussies de l’histoire de la télévision mexicaine.

C’est également grâce à son travail que la chaîne de télévision est arrivée en Espagne par satellite, où les contenus ont été très bien reçus.

En 2012, Univisión l’a de nouveau appelé, mais cette fois pour occuper le poste de président. Enfin, en 2017, il est arrivé à TV Azteca en tant que directeur du contenu et de la distribution. Au sein de cette entreprise, il a donné vie à des programmes à succès tels que Exatlon, La Voz México, My partner can et la dernière édition de La Academia.

En plus de son succès sur le petit écran, Alberto jouissait d’une grande popularité sur les réseaux sociaux, où il partageait chaque jour des phrases de motivation. C’était juste samedi dernier qu’il partageait la dernière de ces images, où il était écrit: «De nombreuses crises sont le début des changements les plus importants».

Des dizaines de collègues et d’amis l’ont licencié sur leurs réseaux sociaux, soulignant toujours son professionnalisme et son engagement lors de la réalisation de nouveaux projets.