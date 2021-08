Alberto Ginés entre dans l’histoire aux JO de Tokyo

8 records impressionnants établis à Tokyo 2020 1:06

Parc sportif urbain Aomi, Tokyo . – L’Espagnol Alberto Ginés est entré dans l’histoire aux Jeux olympiques de Tokyo en tant que premier médaillé d’or en escalade.

La finale du combiné masculin a connu un dénouement dramatique à Aomi Urban Sports Park jeudi, alors que les positions sur le podium ont été échangées tout au long de l’événement principal.

Ginés, 18 ans, qui a débuté la compétition par une victoire dans l’épreuve de vitesse, a terminé avec 28 points. L’Américain Nathaniel Coleman a remporté l’argent avec 30 points, tandis que l’Autrichien Jakob Schubert, le seul grimpeur à avoir franchi le mur principal, a remporté une spectaculaire médaille de bronze dans la dernière ascension de la journée pour terminer avec 35 points.

Les grimpeurs ont obtenu des points dans trois épreuves : vitesse, bloc et avance, qui ont été multipliés pour obtenir un score final.

Ginés, le plus jeune médaillé olympique de l’histoire, a déclaré qu’avoir la “tête en place” était la clé de son succès.

“Depuis un an, ma tête n’a pas très bien fonctionné pour moi, depuis le début [de] la saison, et j’ai travaillé avec un spécialiste, et je pense que maintenant je peux contrôler (mes nerfs) un peu plus », a déclaré Ginés aux journalistes.

Cadre pittoresque

Le coucher de soleil derrière le mur d’escalade, éclairé par le ciel nocturne, a servi de toile de fond pittoresque à la toute première finale d’escalade des Jeux Olympiques.

Deux annonceurs du stade, l’un parlant en anglais et l’autre en japonais, ont applaudi et encouragé les grimpeurs alors qu’ils se dirigeaient vers le mur.

À l’extérieur du site, le public, qui n’a pas pu assister aux épreuves olympiques à Tokyo en raison de la pandémie, s’est aligné sur la rue piétonne adjacente pour essayer de regarder l’action.

À la fin de la compétition après quatre heures et demie, les trois podiums étaient occupés par les meilleurs grimpeurs de chaque discipline.

La victoire de Ginés en vitesse plus tôt dans la nuit a jeté les bases de sa médaille d’or, en battant le Japonais Tomoa Narasaki, qui a glissé au pied du mur dans sa course en tête-à-tête, avec un temps de 6,42 secondes.

Coleman a remporté un seul point après avoir été le seul concurrent à résoudre le deuxième bloc, tandis que Schubert a décroché le bronze avec une superbe performance en tête qui a suscité les plus grandes ovations de la soirée.

Le summum de l’excitation

Plus bas au classement général, le Tchèque Adam Ondra a terminé sixième alors qu’il était l’un des favoris avant la finale.

Même avec une bonne performance en tête, où il s’est classé deuxième, les six points de bloc reçus par Ondra ont coûté cher sur son score final.

“C’est la compétition. Parfois, cela vous favorise, parfois non”, a déclaré Ginés. “Adam était un favori, et aujourd’hui n’était tout simplement pas une bonne journée pour lui.”

La finale du combiné féminin aura lieu vendredi, alors que les débuts olympiques de l’escalade touchent à leur fin.

Parmi les grimpeurs qui ont participé à l’épreuve masculine, il y avait de l’espoir que la finale de jeudi aurait été bien accueillie.

“Ce fut, à bien des égards, une finale heureuse dans le fait que le public a pu voir dans quelle mesure l’assemblage des routes peut affecter la compétition”, a déclaré Coleman aux journalistes.

“La voie de tête était parfaitement tracée. Quand un homme (Schubert) la surmonte à la dernière minute, c’est le summum de l’excitation dans la compétition d’escalade en tête.”

Ginés était également convaincu que le sport avait joué comme un spectacle.

“Je pense que notre sport est très visuel, donc les gens l’aiment beaucoup. Je ne sais pas combien de spectateurs nous avons eu, mais … je suis très heureux que ce soit à la télévision et que les gens puissent voir notre sport. “.