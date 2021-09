Alberto Ginés saute les Coupes du monde pour se reposer

09/06/2021 à 11h49 CEST

.

Alberto GinesChampion olympique d’escalade sportive aux récents Jeux de Tokyo, il a choisi de ne pas participer aux championnats du monde qui débuteront le 16 à Moscou “pour continuer de se reposer” après sa participation olympique.

David Macia, l’entraîneur espagnol, a déclaré à Efe que Gines Il a demandé “de ne pas assister” à l’épreuve de la Coupe du monde, qui survient six semaines seulement après la finale de Tokyo 2020 au cours de laquelle l’Estrémadure a remporté la médaille d’or.

“Il a demandé de ne pas participer pour continuer à se reposer après les Jeux olympiques, il n’assistera donc pas à ces championnats”, a déclaré l’entraîneur.

Macia a convoqué cinq athlètes pour la Coupe du monde : Torres d’Aïda et Alexandre Crespo En bloc, Mikel Linacisoro en bloc et en difficulté et Maria Laborda et Erik noya en vitesse.

Il n’y aura pas de classement combiné des trois modalités, celui utilisé à Tokyo 2020 pour les débuts olympiques de ce sport.

Aux Jeux de Paris 2024, le format va changer : il y aura une compétition de vitesse et une compétition combinée bloc et difficulté.