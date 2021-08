Alberto Ginés se qualifie pour la finale d’escalade

08/03/2021 à 17:42 CEST

Alberto Ginés s’est distingué dans le première compétition d’escalade sportive des Jeux Olympiques. Avec seulement 18 ans, atteindre la finale des Jeux de Tokyo, une récompense réservée à huit athlètes. Accédez à cette finale après avoir conclu les préliminaires en sixième position avec un total de 294 points.

Le classement pour la finale est le résultat de la multiplication de la septième place qu’il a obtenue en vitesse, de la quatorzième qu’il a obtenue en bloc et de la troisième en mode de difficulté. “Le rêve était d’être ici car c’était très difficile de se qualifier car il n’y avait que vingt places et quand j’ai atteint la finale, ce que j’ai fait a été d’étendre un peu plus ce rêve “, a déclaré Ginés dans des déclarations à l’agence ..

Une ascension accrocheuse de six secondes

L’escalade sportive est venue au programme olympique pour rester. Et, cette spécialité a plus qu’assez d’ingrédients pour attirer tout type de public. Un exemple en est Alberto Ginés qui a joué dans une course vertigineuse sur un mur vertical, dans laquelle il n’a fallu que six secondes pour gravir 15 mètres qui séparent la base du haut.

Un défi de force et de vitesse dans lequel le jeune grimpeur espagnol Alberto Ginés a réalisé plus de méritoire septième position après avoir réalisé un meilleur temps de 6,32 secondes lors de ses deux tentatives. Quatre-vingt-sept centièmes de plus que le Français Bassa Mawen, le plus rapide des vingt participants, qui a eu l’honneur de devenir le premier détenteur du record olympique avec un temps de 5,45 secondes.

L’Espagnol (Alberto Ginés) a GAGNÉ contre le Français #TokyoRTVE3A pic.twitter.com/zlmQpp9eSV -Aaron Nacher (@AaronNacher) 3 août 2021

“En vitesse, j’ai fait ma troisième meilleure note dans une compétition, je n’étais qu’à trois centièmes de mon record, donc je ne pouvais pas être plus heureux “Ginés a expliqué après sa performance dans des déclarations à l’agence ..

Si la première des trois épreuves qui composent l’escalade récompense l’agilité, la seconde, la compétition en bloc, est avant tout un défi mental. Les grimpeurs ont un maximum de cinq minutes pour résoudre chacun des quatre “problèmes”. Quatre ascensions dans lesquelles les grimpeurs doivent trouver le meilleur moyen de se rendre de la base au sommet. Et le grimpeur espagnol a couronné le plus spectaculaire de tous, un “problème” qui obligeait les grimpeurs à sauter d’une prise à l’autre pour atteindre le sommet.

Cependant, les objectifs signés par les Espagnols dans les trois autres problèmes restants ont conduit les Espagnols à terminer en quatorzième position dans la modalité bloc, tombant ainsi de trois places dans le combiné, pour se placer à la dixième place en l’absence d’une dernière épreuve, la difficulté.

“Sur le bloc, je n’ai pas si bien fait, mais ce n’est pas non plus mon point fort. Je pense avoir fait ce que j’ai pu et j’ai terminé quatorze, ce qui m’a permis d’arriver avec des options pour me qualifier pour la finale à la dernière épreuve “, a indiqué le grimpeur de Cáceres. La dernière des trois disciplines de l’escalade est peut-être la plus connue, l’épreuve de difficulté. Une modalité dans laquelle les grimpeurs ont une opportunité unique de couronner un itinéraire, qui récompense désigne les concurrents à mesure qu’ils se rapprochent du sommet.