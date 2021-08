Alberto Gins, médaillé olympique le jour et joueur de League of Legends la nuit

in

Il y a canular propagé par de grands ignorants, qui disent que jouer aux jeux vidéo est incompatible avec la pratique d’un sport. Ce n’est plus que cette croyance est stupide en soi, mais qu’elle se manifeste ces derniers temps grâce aux initiatives de personnalités publiques telles que TheGrefg ou Ibai Llanos. Maintenant, il est venu dans la sphère publique qu’un médaillé d’or olympique est un fan de League of Legends..

Le protagoniste en question est Alberto Gins, né à Cceres il y a 18 ans pour marquer l’histoire de l’escalade internationale. Le 5 août, il entrera dans l’histoire du Comité olympique espagnol pour l’obtention d’une toute nouvelle médaille d’or. Après ce jalon, Le profil Twitter du grimpeur a été rendu public, avec plusieurs références au MOBA (jeu vidéo multijoueur d’arène de combat en ligne) de Riot Games..

Alberto Gins, principal Amumu de League of Legends à ses heures perdues

Après avoir rendu cela public, Le compte Twitter de League of Legends en espagnol voulait féliciter personnellement le médaillé, ce qui a causé certains clubs d’esports (comme S2V Esports ou MAD Lions) interagiront. “Je prie à Tokyo, Amumu dans la jungle. Je prends soin de moi et félicitations, Alberto Gins”, a commenté le profil LoL.

Apparemment, et après avoir enquêté de manière approfondie sur leurs réseaux sociaux, Alberto Gins jouait un personnage peu connu au moins des experts de League of Legends : Amumu. C’est un tank de la jungle avec peu de mobilité, à l’exception de la compétence d’étourdissement qui lui permet de flasher à côté de son adversaire (capacité qui lui permet d’effectuer des ganks réussis), et que Il est à peine employé dans les hautes ligues de LoL.

Le buff d’Amumu qui lui a permis de remporter la médaille d’or en escalade

Nul doute qu’Alberto Gins a pris très au sérieux le buff caractéristique que son principal champion de League of Legends a connu il y a plusieurs mois., ignorant complètement le nerf ultérieur. Si le passif d’Amumu est des dommages permanents à la zone, l’actif du grimpeur est sans aucun doute une vitesse fulgurante qui lui a permis de se hisser au sommet du sport international.

“La légende raconte qu’Amumu est une âme solitaire et mélancolique du vieux Shurima qui erre dans le monde à la recherche d’un ami. Condamné par une ancienne malédiction, son destin est de rester seul pour toujours, car son contact est la mort et son affection est la perte.. Ceux qui prétendent l’avoir vu le décrivent comme un cadavre vivant, petit et couvert de bandages », explique Riot Games à propos du champion LoL.