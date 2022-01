Alberto González pense pouvoir éliminer le Barça en Coupe

01/03/2022 à 19:17 CET

L’entraîneur de Linares Deportivo, Alberto González, est convaincu que son équipe, qui évolue dans la Première RFEF, peut éliminer Barcelone ce mercredi en huitièmes de finale de la Copa del Rey, à condition qu’elle soit « compétitive » et solidaire, avec le lignes bien ensemble et avec beaucoup de concentration.

L’entraîneur de l’équipe de Jaén a souligné aux médias officiels de son club que la première chose que son équipe doit faire est « d’être compétitive », ce dont il n’a « aucun doute », et a affirmé que Ils chercheront à surprendre Barcelone, bien que pour cela ils doivent être parfaits en défense et très performants en attaque.

« A partir de là, on cherchera le classement et pour cela nous devons jouer avec les lignes ensemble, fermes en défense et profiter des opportunités qui se présentent, car la possession du ballon sera du FC Barcelone », a assumé l’entraîneur malagasy de Linares.

González a considéré que Barcelone, ​​après sa dernière victoire en Ligue à Majorque par 0-1, récupérera les joueurs qui ont raté le match de dimanche en raison de cas COVID-19.

Suivez cette édition de la Copa del Rey sur DAZN. Abonnez-vous maintenant, vous avez un mois d’essai gratuit!

« Je pense que pour la Copa del Rey, ils récupéreront des joueurs qui n’ont pas participé au match contre Majorque et ils présenteront sûrement une grande équipe, en plus d’avoir une excellente filiale à laquelle nous avons été confrontés il y a quelques mois et ils nous ont battus par 1-2 », a-t-il souligné.

Il a également souligné l’importance du soutien qu’ils auront de la part des fans de Linarian pour cet engagement. « Nous aurons le soutien de nos employés et cet incitatif est spécial pour un passe-temps qui mérite tout pour le soutien qu’il nous apporte.« , a-t-il affirmé.