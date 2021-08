Alberto Martínez termine à la 18e place des 10 km d’eau libre

08/05/2021 à 02:49 CEST

PE / Madrid

Le nageur allemand Florian Wellbrock a reçu ce jeudi le médaille d’or à l’épreuve de dix kilomètres en eau libre des Jeux Olympiques de Tokyo, dans une épreuve qu’il a dominée de bout en bout et dans laquelle l’Espagnol Alberto Martinez ne pouvait pas être dans les positions avant et a terminé dans le dix-huitième position.

L’Allemand, actuel champion du monde, a signé une exposition dans le parc marin d’Odaiba dans la capitale japonaise, où il n’a guère trouvé de rival, avec une tactique risquée consistant à s’échapper pratiquement du coup de canon. Wellbrock a creusé un écart dès le début et a obligé le reste des candidats à faire de leur mieux pour essayer de le neutraliser, ce qui n’est pas arrivé car il a toujours réussi à garder la tête de l’épreuve. Et malgré le tir depuis le début, il avait encore l’énergie pour étendre à nouveau son avance dans le dernier kilomètre et demi et gagner avec un temps de 1: 48.33.

Derrière le champion il n’y avait plus de lutte pour compléter le podium, centré sur le Hongrois Kristof Rasovszky et l’Italien Gregorio Paltrinieri. Le Magyar a toujours été l’un des principaux poursuivants de Wellbrock et a su contenir dans les derniers mètres l’accélération de la transalpine pour décrocher l’argent à deux secondes, et 25 derrière le vainqueur.

De son côté, le nageur espagnol Alberto Martínez ne pouvait pas se battre pour les premières places et a terminé en dix-huitième position avec un temps de 1: 53.16, 4:42 derrière Wellbrock. Le Murcien est arrivé treizième, puis a chuté à la vingt-troisième position et a fini par lutter sans succès pour terminer dans le «Top 15».