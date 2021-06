Alberto Montemayor aurait volé 42 000 livres de pistaches 10z viral

Un chauffeur de camion de livraison en Californie est accusé d’avoir volé une remorque contenant des dizaines de milliers de livres de pistaches et d’avoir exploité ce qui semblait être un marché noir illégal pour le produit dans une cour de camionnage.

Selon certaines informations, Touchstone Pistachio Company a effectué au début du mois un audit de routine sur son inventaire et a découvert que plus de 42 000 livres de son produit principal avaient disparu. La société a signalé le vol possible au bureau du shérif du comté de Tulare (TCSO), qui a ouvert une enquête sur les noix manquantes. La BBC a rapporté que des détectives agricoles du comté de Tulare ont travaillé avec des enquêteurs de deux autres comtés pour retrouver le coupable derrière ce jeu de coquillages.

Le TCSO a annoncé samedi que les enquêteurs avaient localisé les pistaches manquantes et arrêté un homme de 34 ans Alberto Montemayor, de Montemayor Trucking.

«Hier, des enquêteurs à Fresno et dans le comté de Kern ont découvert que le semi-remorque contenant les pistaches avait été déplacé du lot de camionnage Montemayor à Delano vers un lot voisin. Les détectives ont découvert que les pistaches étaient déplacées de sacs de 2000 livres dans des sacs plus petits pour la revente », indique le communiqué de presse.

Le bureau du shérif a déclaré qu’après avoir été saisis, les pistaches restantes ont été restituées à la Touchstone Pistachio Company. Le bureau n’a pas précisé combien des 42 000 livres d’origine restaient dans les remorques.

Montemayor a été arrêté et incarcéré à la prison du comté de Tulare.

Law&Crime n’a pas immédiatement reçu de réponse du bureau du shérif quant à savoir si Montemayor avait retenu les services d’un avocat.

La pistache est une facette majeure de l’économie californienne, la noix représentant environ 5,2 milliards de dollars d’activité économique, créant plus de 47 000 emplois, selon American Pistachio Growers, une association professionnelle à but non lucratif représentant les producteurs de pistaches en Californie, au Nouveau-Mexique et en Arizona. .

L’incident de Touchstone n’est pas non plus la première fois qu’un voleur présumé en Californie cible la marchandise lucrative dans un casse planifié. L’année dernière, le bureau du shérif du comté de Tulare a inculpé un jeune de 23 ans Bhavna Singh Sekon avec vol d’identité et vol d’identité pour vol d’une valeur de près de 300 000 $ de pistaches. Selon un communiqué de presse de TCSO, le stratagème de Sekon consistait à se faire passer pour un service de livraison légitime pour obtenir des contrats de livraison en vrac de pistaches qu’il a ensuite récupérées et conservées pour la revente.

L’année dernière, le Capital Press a rapporté que le marché des noix volées avait atteint un niveau record entre 2014 et 2017, lorsque des réseaux criminels organisés ont volé près de 8 millions de dollars de noix en Californie. La marchandise est particulièrement vulnérable aux vols à grande échelle car, contrairement à la plupart des autres produits, les noix n’ont pas de numéro de série, ce qui rend particulièrement difficile le suivi des envois volés ou la traçabilité de l’origine d’un chargement donné.

