Alberto Mora prévoit d’atteindre de grands sommets, dirigé par Juan Manuel Márquez

Alberto Mora

Après un passage exceptionnel dans la boxe amateur, le boxeur mexicain Alberto Mora s’apprête à poursuivre sa carrière professionnelle pleine de succès sous la houlette de l’une des plus grandes figures de la boxe mondiale, comme l’ancien champion du monde Juan Manuel Márquez.

En faisant ses débuts avec le pied droit dans le domaine payant, le 16 octobre à Cancun, Quintana Roo, en mettant Néstor Mario Mejía Medina, Alberto Mora García hors de combat en deux épisodes, sous la promotion de BXSTRS Promotions et Juan Manuel Márquez, qui sert en tant que conseiller et représentant, cherche à atteindre de grands sommets à pas de géant, et pour cela, il espère voir l’action le 16 décembre à La Paz, Baja California Sur.

« Mon souhait est de faire le plus grand nombre de confrontations et de me rapprocher de l’opportunité tant attendue de disputer et de remporter un championnat du monde », a déclaré le combattant de Mexico.

Dix ans dans la boxe amateur soutient le projet ambitieux du jeune et enthousiaste boxeur, qui à 23 ans, a quitté l’équipe nationale amateur pour les Jeux olympiques de 2024 à Paris, pour poursuivre un championnat du monde de boxe louée.

L’origine

Alberto « El Paisano » Mora a toujours été attiré par les sports de combat, selon son père, il aimait donner des coups de poing, à cause de cela, il était inscrit à des cours de karaté et de kick boxing. C’est par hasard qu’ils sont arrivés dans une salle de boxe, où leur premier mentor était le regretté entraîneur Raúl Martínez « El Paisno » Mora, qui a vu de grandes qualités en Alberto.

Au fil du temps, Alberto Mora, encouragé par sa famille, est venu participer à des tournois régionaux, ce qui lui a permis de faire partie de l’équipe de boxe amateur mexicaine avec laquelle il a cherché à obtenir un billet pour Tokyo 2020, ce qui n’était pas possible en raison de à la pandémie qui a frappé le monde à cause du Covid 19.

Avec un triomphe dans le domaine professionnel et de nombreux désirs de gloire, Alberto Mora García, jour après jour, prépare son chemin vers la réalisation de son objectif : remporter un championnat du monde et écrire un chapitre de l’histoire du sport des poings.

(Photo : fourni)