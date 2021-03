Alberto Moreno a déjà une décharge médicale

09/03/2021 à 17:37 CET

EFE

L’ailier de Villarreal Alberto Moreno a reçu une décharge médicale hier après avoir surmonté sa blessure aux ligaments du genou gauche, mettant ainsi fin à une absence de six mois, blessé fin août et opéré le 8 août. Moreno était déjà entré dans le quotidien de l’équipe et du travail de groupe, mais C’était hier quand il a reçu la décharge médicale finale.

Il faudra maintenant voir son évolution et le temps dont le joueur a besoin pour pouvoir entrer à nouveau en équipe. Du club et dans la voix de l’entraîneur Unai Emery, il y a quelques jours, il était déjà souligné que « Vous ne serez pas pressé et ce sera le joueur qui marquera ce retour avec ses sensations. »

L’arrière latéral est arrivé à Villarreal la saison dernière, une campagne dans laquelle il a déjà joué moins que d’habitude en raison de plusieurs blessures musculaires.

La récupération de Moreno laisse le milieu de terrain Vicente Iborra seul en tant que blessé de longue date à Villarreal, se remettant d’un ligament déchiré.