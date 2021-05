Alberto Moreno dit à Manchester United de “ sortir ” et chante l’hymne de Liverpool, vous ne marcherez jamais seul après avoir remporté la finale de la Ligue Europa avec Villarreal

Une fois un rouge, toujours un rouge.

Albert Moreno a peut-être quitté Liverpool il y a deux ans, mais ses singeries après la finale de la Ligue Europa suggèrent fermement que le club d’Anfield occupe toujours une place spéciale dans son cœur.

Il y a eu des scènes de larmes dans le camp de Man United après la défaite angoissante aux tirs au but

Instagram @ 18albertomp

Mais l’ancienne star de Liverpool, Moreno, n’était pas d’humeur à sympathiser

L’arrière gauche espagnol faisait partie de l’équipe de Villarreal qui a battu Manchester United en finale de la Ligue Europa mercredi soir.

Il était naturellement ravi de remporter le trophée, mais se réjouissait des Red Devils, qui sont bien sûr un rival de longue date de Liverpool.

Sur Instagram en direct, Moreno a déclaré: «Pour tous les fans de Liverpool, vamos!

«Man United, sors, sors! Man United sortez! Hahaha!”

Instagram @ 18albertomp

Les fans de Liverpool adorent la jubilation de Moreno à Man United

Moreno a ensuite signé avec les mots “ Vous ne marcherez jamais seul ” – un clin d’œil à l’hymne que les fans de Liverpool chantent lors des matches.

Le résultat pourrait avoir d’énormes implications pour l’avenir d’Ole Gunnar Solskjaer à Old Trafford, avec Man United maintenant quatre saisons sans trophée.

Jason Cundy de talkSPORT pense que le Norvégien “ n’est pas la norme de Man United ” et a exhorté le club à s’en prendre à Antonio Conte, qui a soudainement quitté l’Inter Milan mercredi.

“Ole est tenu en si haute estime, c’est un gars adorable et il est bien aimé, il ne semble pas du tout être une mauvaise personne, mais c’est une industrie impitoyable”, a déclaré Cundy à talkSPORT.

Solskjaer a fait des progrès depuis qu’il est devenu le patron de Man United en décembre 2018, mais est-ce suffisant?

«Pour la saison prochaine, il y a une pause parfaite maintenant, c’est le moment idéal.

«C’est difficile à entendre, mais la vérité est qu’il n’est pas à la hauteur des standards de Man United, il ne l’est tout simplement pas.

«Antonio Conte, il a remporté la Premier League et il vient de remporter le titre de Serie A, il sait gagner des titres et il est un manager impitoyable, il sait comment faire sortir une équipe.

«Il a dirigé l’Italie à la Coupe du monde – nous parlons d’un homme sérieusement expérimenté.

«Ecoute, je préférerais que tu ne le saches pas [given his Chelsea links] mais maintenant quand j’ai entendu la nouvelle aujourd’hui [of Conte’s rumoured Inter exit] et je vois ce résultat – allez le chercher!