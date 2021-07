Alberto Puig défend Marc Marquez

in

12/07/2021 à 21:01 CEST

Le retour de Marc Márquez sur blessure, remportant même le GP du Sachsenring, a suscité de nombreuses émotions chez les fans de MotoGP. Certains d’entre eux ont été surprenants en raison du bon niveau au retour du coureur de Cervera, bien qu’Alberto Puig, directeur de Repsol Honda, assure que c’est quelque chose d’attendu.

“Certains avaient oublié qui était Marc Marquez. Je ne suis pas une personne qui lit beaucoup, les journaux et les nouvelles, mais j’avais vu des commentaires étranges sur son retour. Je ne sais pas si les gens ont compris le niveau de Marc », a déclaré Puig sur le site officiel du MotoGP, défendant Márquez.

“Cela a été un retour plus difficile que prévu et ce qu’il fait dans sa condition est fantastique. Je ne dis pas qu’il monte avec un bras, mais il le fait avec un bras et demi“, a poursuivi l’ex-pilote.

“Il est clair qu’il n’est pas à 100% et seul un pilote peut faire ce qu’il fait et c’est lui. Je ne parle pas en tant que team manager, mais en tant qu’ancien pilote, quand je dis que son potentiel est vraiment loin de celui de tout autre», a conclu Puig, soulignant l’effort physique du champion du monde.