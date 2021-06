Alberto Solis ne continuera pas au Celta

14/06/2021 à 17h32 CEST

Après six ans dans la carrière ‘celeste’, Alberto Solis dit au revoir à Celta Vigo. Le milieu de terrain part après que le club a décidé de ne pas exercer la clause de prolongation de son contrat, qui expire le 30 juin.

« Il me semble que c’était hier lorsque je suis arrivé pour la première fois dans les installations d’A Madroa et, presque sans m’en rendre compte, six ans se sont écoulés. A aucun moment je n’ai imaginé que tout allait être si beau et gratifiant & rdquor ;, le footballeur a commencé dans la déclaration. Lors de cette dernière saison avec le Celta, il a marqué cinq buts avec la filiale céleste en deuxième division B.

“A aucun moment je n’ai imaginé que tout allait être si beau et gratifiant. Pouvoir défendre le RC Celta en tant qu’équipe de jeunes pour ce club me remplit d’une immense fierté“Il a ajouté. Solís a rappelé la Division d’honneur, la Ligue des champions et les trois barrages de promotion qu’il a joués au cours de ces six années avec l’équipe.

C’est une fierté de défendre ce club. J’ai donné tout ce que j’avais du premier au dernier jour. Merci pour beaucoup @RCCelta pic.twitter.com/YWiM1ZrwCB – Alberto Solís (@alberto10solis) 14 juin 2021

Dans sa lettre d’adieu, Solís déclare que «Vigo sera toujours ma maison et je ne pourrai jamais rendre à la ville et au club tout ce qu’ils m’ont donné “. a écrit. “Cette étape touche à sa fin, Je dis au revoir à tous les Celtiques, très reconnaissants envers les personnes qui sont apparues sur mon chemin à cette étape de ma vie. Ce fut un réel plaisir de sentir votre bouclier et de tout donner pour ce club& rdquor ;, terminé,