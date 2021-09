Alberto Suárez et Gustavo Nieves décrochent leurs diplômes au marathon

09/05/2021 à 6h18 CEST

Les marathons des Jeux paralympiques de Tokyo n’ont offert aucune médaille à la délégation espagnole ce dimanche, Alberto Suárez et Gustavo Nieves obtenant des diplômes, Mari Carmen Paredes terminant à la neuvième place.

L’épreuve de plus de 42 kilomètres a clôturé la participation de l’athlétisme dans la capitale japonaise et l’Espagne n’a pas pu prolonger sa belle séquence sur cette distance, dans laquelle elle avait obtenu cinq métaux entre Londres et Rio de Janeiro, pour augmenter les bons résultats du championnat national. l’athlétisme au rendez-vous, avec un total de neuf médailles et la moitié (4) des médailles d’or.

Et le meilleur atout pour la visite des lieux emblématiques de Tokyo tels que les environs du Palais impérial, la porte Asakusa Kaminarimon, le temple Zozoji ou les quartiers Nihonbashi et Ginza, était l’athlète asturien déficient visuel Alberto Suárez, médaille d’or en 2012 et d’argent en 2016, mais n’est pas arrivé avec la meilleure préparation.

“Oui c’est vrai que jusqu’au kilomètre 30 nous allions bien car le rythme était très confortable pour moi car c’est ce à quoi j’ai l’habitude de m’entraîner, mais j’avais déjà des problèmes aux ischio-jambiers avant de venir qui m’ont fait arrêter 15 jours à San Cugat et je suis arrivé à faible volume. Les premiers jours d’entraînement à la Villa, je ne pouvais pas faire de longues séries et à partir du kilomètre 30, cela a été long avec ces problèmes “, a déclaré Suárez à RNE dans une zone mixte et avant de devoir partir pour être soigné par vertiges

L’Espagnol a tenu jusqu’à ce moment-là dans le groupe qui se préparait à se battre pour la médaille de bronze, puisque le champion actuel, le Marocain El Amin Chentouf s’était échappé presque au début et avait décroché l’or avec un nouveau record paralympique, une marque qu’il avait était en possession de Suárez depuis 2012, avec 2:21,43, tandis que l’argent semblait également appartenir à un autre des candidats, l’Australien Jaryd Clifford.

Les Tunisiens Wajdi Boukhili et Hatem Nasrallah s’étaient détachés des Espagnols, qui commençaient déjà à souffrir et qui avaient encore l’énergie pour terminer le marathon à une digne cinquième place et en 2h30.44, avec le Japonais Tadashi Horikoshi traçant le Des finales de 10 kilomètres pour compléter le podium.

De son côté, l’autre représentant espagnol dans la course, le Galicien Gustavo Nieves, a pu aller du moins au plus pour décrocher un diplôme paralympique. Le Lugonais a très vite perdu contact avec le peloton d’exception, mais il a su tenir bon et bien se réguler pour venir à bout de ses adversaires dès le milieu du parcours et terminer huitième en 2h32.08.

“Je suis heureux, nous sommes venus nous battre pour les médailles, mais cela n’a pas été possible et obtenir un diplôme est une joie. Compte tenu des circonstances avec la ‘bulle’, le coronavirus et cinq années difficiles, être ici est un prix, ” a-t-il déclaré Nieves en zone mixte, remerciant le service médical de l’avoir récupéré et qu’il pouvait courir “sans gêne”.

Celui de Villalba a avoué que le changement de conditions avec de la pluie et des températures plus basses leur a fait avoir des “jambes gonflées” presque au début car ils s’étaient préparés à courir “à des rythmes doux”, et a avoué sa “joie” de pouvoir finir le test car ils pourraient être ses “derniers” Jeux.

Enfin, l’Estrémadure María del Carmen Paredes n’a pas pu obtenir de diplôme paralympique après une course dans laquelle elle a également accusé des problèmes physiques, mais qui ne l’ont pas empêchée, avec son guide et mari Lorenzo Sánchez, de terminer le marathon à la neuvième place avec un Temps de 3: 37.44.

“Pendant deux mois, j’ai eu une blessure et une douleur tous les jours et bien qu’à la dernière minute, cela ait semblé disparaître, après le kilomètre 10, elle est réapparue et s’est aggravée avec des flatulences en l’absence de sept kilomètres. J’ai eu des douleurs, des douleurs et des douleurs, mais le la satisfaction de pouvoir finir n’est enlevée à personne”, a-t-il souligné.