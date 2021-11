Alberto Vázquez révèle qu’il se remariera à 81 ans

«Pour tous ceux qui sont incrédules, je me marie pour le civil et pour l’église en ce 2022 qui approche déjà. Je le fais savoir à tous mes amis et à ceux qui ne le sont pas », a écrit l’interprète de Perdóname mi vida.

Alberto Vázquez a une longue histoire d’amour, parmi laquelle se distingue la défunte actrice Isela Vega et Angélica Maria.

Bien que leur relation ait été éphémère, avec Isela Vega elle a eu Arturo, son premier enfant, cependant, l’actrice lui a longtemps caché la nouvelle de la grossesse et ce n’est pas qu’Alberto l’a découvert des années plus tard par l’intermédiaire d’un ami.

À différentes occasions, Vázquez a déclaré qu’il avait finalement pu approcher son fils Arturo alors qu’il était déjà majeur.