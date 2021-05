Albiol: "Manchester United est un géant du football et il est normal qu’ils soient favoris"

Le défenseur de Villareal Raúl Albiol a souligné lors d’une conférence de presse que Manchester United, le rival qu’ils affronteront mercredi prochain en finale de la Ligue Europa, est “un géant du football”, il considère donc logique qu’il commence comme favori pour remporter le titre.

«Je ne regarde pas les paris. À quelqu’un doit mettre en favori; et, d’après l’historique et le budget, il est normal qu’ils soient. C’est un géant du football et il est normal que le favori soit Manchester. C’est notre première finale et cela est toujours pris en compte », a-t-il expliqué.

Le vétéran défenseur, qui a déjà connu plusieurs finales tout au long de sa longue carrière professionnelle, a commenté que dans ce type de match “il faut être naturel et calme, maintenant tu es à la fin, donc tu dois être fort pendant le match“.

«Tout le monde a vécu des choses dans le football, c’est quelque chose de personnel, c’est avant tout de le vivre soi-même et d’être très concentré. Nous savons que nous ne pouvons le gagner qu’en équipe et nous devons le préparer ainsi, c’est notre chemin. Nous sommes donc tous importants », a-t-il poursuivi.

“L’équipe a grandi cette saison, elle s’est améliorée dans les mauvais et les bons moments, alors il est maintenant temps de mettre cette expérience sur la table lors de ces deux matches”, a-t-il déclaré, faisant également référence au match contre le Real Madrid à La Dernier jour de LaLiga où se joue la qualification pour la Ligue Europa.

Albiol a souligné que l’objectif de l’équipe était d’atteindre la fin de la saison avec des options européennes en championnat et des options pour remporter un titre. “Ce sont deux beaux matchs contre deux équipes historiques comme le Real Madrid et Manchester United, très excités à la fois”, a-t-il souligné.

La finale européenne sera la cinquième pour l’entraîneur Unai Emery, qui a remporté les trois premiers avec Séville. “La figure d’Emery est très importante, il a beaucoup d’expérience et il est le vainqueur de ce concours. Bien sûr, il nous aidera avant le match, mais il est vrai que maintenant nous sommes les joueurs qui doivent donner le meilleur de nous-mêmes, être calmes et savoir ce que nous avons amélioré sur cette voie. Vous en rêvez toujours et maintenant nous sommes sur cette scène et avec une finale », a-t-il déclaré.

Interrogé sur le type de match qu’il attend en finale, il a déclaré que “nous connaissons le punch qu’ils ont, c’est une équipe très offensive avec des joueurs de haut niveau qui marquent beaucoup de buts. C’est une équipe avec beaucoup de potentiel. en attaque, donc nous “Ils vont exiger beaucoup. Nous nous attendons à un match serré, car un match ouvert nous compliquera beaucoup.”

Albiol a souligné la figure de l’attaquant uruguayen Cavani. “Je le connais car il est très apprécié à Naples. Nous savons à quel point il est un grand joueur et buteur. Et cela ne m’étonne pas qu’à son âge il soit encore dans l’état de forme dans lequel il est. J’ai été très surpris qu’après la fin du contrat, je me sois sans équipe pendant si longtemps. Les Uruguayens vivent le football dans leur âme, ils seront très heureux, je pense qu’ils ont renouvelé. Il faut être préparé, car si ce n’est pas Cavani, ce sera un autre attaquant; parce que c’est ce qui se passe en finale », a-t-il prévenu.

Concernant ses options pour entrer dans l’équipe de l’entraîneur Luis Enrique pour l’Eurocup, le défenseur central a déclaré que “plus rien ne me passe par la tête. Cavani, Real Madrid … Je ne peux penser qu’aux deux matches qu’il me reste. ce sont les plus importants pour mon équipe et pour moi. “

“Quand tout cela sera fini, la liste sortira et je ne peux pas y penser. L’année dernière, je n’ai pas été et je ne peux me concentrer que sur ce qui dépend de moi. Si je joue, finis au plus haut niveau”, a-t-il conclu.

