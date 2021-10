Albion vise la première place du championnat lors de l’affrontement de vendredi soir alors que ses rivaux des West Midlands se rencontrent

Le football de championnat reprend vendredi soir alors que West Brom accueille les West Midlands rivaux Birmingham.

West Brom a subi sa première défaite en championnat de la saison la dernière fois et espère retrouver le chemin de la victoire contre les Blues en difficulté.

Valérien Ismael vise la première place du championnat avec une victoire

Le patron d’Albion, Valérien Ismael, a connu du succès dans l’EFL jusqu’à présent après avoir été nommé cet été.

Avec six victoires à ce jour, ils iront en tête du classement avec une victoire sur leurs rivaux des West Midlands.

L’équipe de City de Lee Bowyer n’a pas gagné lors de ses cinq derniers matchs et s’est effondrée dans le classement.

Birmingham a été martelé par Nottingham Forest avant la trêve internationale et doit réagir.

Bowyer a un énorme travail à faire pour garder Birmingham dans le championnat West Brom v Birmingham: comment écouter

Ce match débutera à 20h le vendredi 15 octobre.

La couverture complète des Hawthorns sera exclusivement en direct sur talkSPORT 2, avec notre préparation d’avant-match à partir de 18h.

Cette cravate sera présentée par Dan Windle et votre commentaire viendra de Nigel Adderley et de l’ancien attaquant écossais Chris Iwelumo.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple storeAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Troy Deeney était impatient d’y aller à son retour à Birmingham et est déjà apparu six fois West Brom v Birmingham: Nouvelles de l’équipe

Ismael sélectionnera probablement une équipe similaire qui a commencé contre Stoke la dernière fois malgré sa défaite 1-0.

Matt Phillips pourrait revenir dans l’équipe à la place de Jordan Hugill.

Callum Robinson est l’attaquant préféré au milieu car il a jusqu’à présent trois buts et trois passes décisives.

Matthew Clarke devrait revenir après quelques semaines d’absence et pourrait revenir pour aider à la défense.

Bowyer est susceptible de changer les choses pour Birmingham et cela pourrait signifier ramener Troy Deeney dans la formation de départ.

Dion Sanderson et George Friend pourraient également être envisagés pour figurer dans l’équipe.

Robinson a marqué un hattrick lors de la trêve internationale pour l’Irlande contre Qatar West Brom v Birmingham : qu’est-ce qui a été dit ?

Ismael a déclaré à talkSPORT : « C’est le championnat, c’est la raison pour laquelle c’est l’une des ligues les plus difficiles au monde : n’importe qui peut battre n’importe qui.

«Vous devez vous assurer tout le temps que vous mettez toute la bonne attitude, la bonne motivation et le désir de vous assurer d’obtenir les points avec cohérence.

« Seulement comme ça, vous pouvez obtenir les résultats que vous voulez, mais tout au long du jeu, ce sera un combat tout le temps. »

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il attendait de Birmingham, il a répondu : « Cela ne change rien au dernier résultat car, comme je l’ai dit, c’est le championnat.

«Ce sera tout au sujet des duels et des deuxièmes balles. Birmingham ne veut prendre aucun risque, surtout lorsque vous encaissez beaucoup de buts lors des derniers matchs.

«Nous savons donc que c’était la même situation contre Cardiff avant de jouer contre eux.

« Il s’agit de nous forcer à jouer, nous sommes à la maison et nous avons nos fans et de nous assurer que nous restons ainsi pour être impitoyables au bon moment tout au long du match. »