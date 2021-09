Albon a “beaucoup de talent” et mérite un retour en F1

in

Max Verstappen a déclaré que son ancien coéquipier Red Bull, Alexander Albon, méritait sa chance de revenir en Formule 1 l’année prochaine.

Le joueur de 25 ans a connu une saison difficile aux côtés de Verstappen l’année dernière, marquant moins de la moitié des points de son coéquipier avant d’être abandonné par Red Bull à la fin de l’année. Williams a confirmé hier qu’Albon rejoindrait leur équipe pour la saison 2022 de F1 aux côtés de Nicholas Latifi.

“Je suis très heureux qu’Alex revienne en Formule 1”, a déclaré Verstappen. “C’est un gars formidable, c’est un travailleur acharné et il mérite vraiment une place en Formule 1.

« Il a beaucoup de talent. Je suis également très sûr qu’il reviendra fort et qu’il affichera de bons résultats.

Après avoir perdu son siège de course l’année dernière, Albon est resté avec Red Bull en tant que pilote de développement. Sa relation avec Verstappen s’est donc poursuivie grâce au travail d’Albon explorant les options de configuration sur la RB16B en utilisant le simulateur de l’équipe pendant les week-ends de course.

“Nous parlons beaucoup de la voiture et, quand Alex est sur le simulateur, de ses découvertes”, a expliqué Verstappen. « De plus, lorsque nous avons des questions après vendredi et qu’Alex est sur la simulation ou autre, il connaît la voiture.

« Bien sûr, la voiture a un peu changé par rapport à l’année dernière et à l’année précédente, mais la façon générale de conduire est la même. Vous pouvez donc vous rapporter à beaucoup de choses, à ce qui se passe également avec le développement. Alors, bien sûr, cela nous a été très utile sur le simulateur.

Le retour d’Albon en F1 est dû au transfert de George Russell chez Mercedes, qui a créé un poste vacant chez Williams. Verstappen s’attend à bien performer aux côtés du champion du monde Lewis Hamilton.

“Je suis content pour George, mais je pense que c’était une étape assez logique et je pense que tout le monde pouvait la voir venir”, a déclaré Verstappen. « C’était peut-être le secret le moins bien gardé de toute façon. Ce n’est donc pas un choc. C’est normal quand tu vas bien et que tu es un jeune, bien sûr, à un moment donné, quand tu es lié à Mercedes, tu vas finir là.

“Je suis donc très heureux pour George qu’il ait obtenu le siège et je suis sûr qu’il fera du bon travail là-bas.”

