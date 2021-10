Albon dit que la pression d’être le coéquipier de Max est un “mythe”

in

Devenu son troisième coéquipier en trois ans, Albon Albon a démenti les affirmations selon lesquelles être le coéquipier de Max Verstappen s’accompagne d’une pression supplémentaire.

Albon a été brièvement le coéquipier de Verstappen chez Red Bull, amené dans l’équipe mi-2019 pour remplacer le sous-performant Pierre Gasly.

Mais, à la fin de l’année suivante, il se retrouve à rejoindre le Français sur la liste des pilotes lâchés par Red Bull, sa place revenant à Sergio Perez.

Perez a également eu du mal à être le coéquipier de Verstappen, incapable d’égaler les résultats du Néerlandais bien que, contrairement à Gasly et Albon, il ait au moins une victoire au tableau en tant que pilote Red Bull.

Cela a conduit à affirmer qu’être le partenaire de Verstappen est un travail sous haute pression, car ses coéquipiers luttent – et échouent trop souvent – pour être à la hauteur des attentes.

Albon a annulé cela, affirmant qu’il n’y avait pas plus de pression qu’un autre travail de course.

“Pour être honnête, toutes les histoires de pression sont un peu un mythe”, a-t-il déclaré à Motorsport-Total.com.

« L’essentiel, c’est que le conducteur se met la pression, ça vient de vous. »

Mais le point de vue des médias sur la situation n’aide pas.

“Les médias sont beaucoup plus agressifs là-bas”, a déclaré le coureur thaï-britannique.

« Vous êtes toujours là pour performer et bien faire votre travail. Alors quand je roule en DTM, je me mets la pression pour bien faire.

Abandonné d’un siège de Formule 1 fin 2020, Albon est entré en DTM, toujours avec le soutien de Red Bull car il a été maintenu en tant que pilote de réserve de l’équipe.

Cela, cependant, ne vient pas avec beaucoup de temps dans la voiture, Albon appréciant ses journées de course en DTM. Il a remporté la victoire dans cette catégorie et occupe la sixième place du championnat.

« Je ne conduis pas autant que je le voudrais [in F1],” il a dit. “Il n’y a pratiquement pas de journées d’essais en Formule 1. Jusqu’à présent, j’en ai eu trois cette année.”

« Mais les voitures GT sont différentes des véhicules de Formule 1. Si vous êtes bon en DTM, cela ne veut rien dire pour la Formule 1. En tant que pilote de course, bien sûr, vous voulez être bon partout.

La prochaine étape de la carrière d’Albon est un siège de course de Formule 1 avec Williams, le pilote de retour sur la grille la saison prochaine.

“Cela a toujours été le plan A”, a-t-il déclaré, “Mais plus je parlais aux gens de Williams, plus cela devenait intéressant.

« L’équipe est également à nouveau en hausse. Si vous considérez où Williams était il y a deux ans et où il se trouve maintenant, alors en tant qu’équipe, il a certainement fait les plus grands progrès en ce moment. Et l’ambiance est bonne, sous les nouvelles règles pour attaquer correctement.

