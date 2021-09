Albon dit que les médias “ont poussé la poussée” pour son retour en F1

in

Prévu pour revenir sur la grille de F1 en 2022, Alex Albon estime que les médias “ont poussé plus que quiconque” pour son nouveau contrat avec Williams.

Avec à peu près tout le monde dans le paddock s’attendant à ce que Mercedes annonce George Russell comme coéquipier de Lewis Hamilton en 2022, les seules questions auxquelles il restait à répondre étaient où irait Valtteri Bottas et qui prendrait le deuxième siège Williams.

Alfa Romeo a répondu à la question de Bottas en signant le pilote finlandais, qui avait brièvement été lié à un retour chez Williams, l’équipe avec laquelle il a fait ses débuts en F1.

Le neuf fois vainqueur du Grand Prix serait sur la liste restreinte avec le champion de Formule E Nyck de Vries, les anciens pilotes de F1 Nico Hulkenberg et Daniil Kvyat, et Guanyu Zhou de Formule 2.

Et puis arriva Albon.

Son nom n’était qu’une entrée tardive pour que le pilote de réserve Red Bull les propulse tous sur le siège aux côtés de Nicholas Latifi.

Il dit que les médias ont joué un rôle en l’aidant à obtenir le siège.

“Je pense honnêtement que vous avez poussé plus que quiconque”, a-t-il déclaré à Motorsport.com.

« De mon côté, les choses parlaient encore visiblement. Mais disons qu’il y avait d’autres noms mentionnés.

« En même temps, je m’assurais toujours qu’il y avait des options.

“Bien sûr, les choses ont évolué rapidement, et c’était probablement particulièrement vrai, je veux dire, quand les nouvelles qu’il y avait des chances que George déménage chez Mercedes et Valtteri chez Alfa, les choses se sont accélérées assez rapidement.

“Il y avait évidemment des discussions antérieures avec Jost [Capito] et avec Williams, et oui, c’est juste venu. Evidemment j’ai eu beaucoup d’aide de Christian [Horner] et le Dr Marko aussi.

Le retour d’Albon, cependant, a également été annulé par le patron du sport automobile de Mercedes, Toto Wolff, l’Autrichien mécontent des liens du coureur thaï-britannique avec Red Bull.

En fin de compte, Red Bull a libéré Albon pour la saison 2022 mais a conservé une option sur lui pour 2023.

Albon n’entrerait pas dans les détails sur les subtilités de son nouveau contrat Williams et les discussions de fond.

“Je ne veux pas trop entrer dans les détails à ce sujet, pour être honnête”, a-t-il déclaré. «Je pense qu’évidemment, il est inévitable que des choses se produisent. Mais, c’est génial que vous sachiez que tout s’est bien passé.

Quant à savoir pourquoi il voulait rejoindre Williams, Albon a déclaré : « En regardant Williams, je dirais que la première chose est qu’ils ont l’air d’avoir le vent en poupe.

«Ils ont évidemment l’investissement à venir, mais j’ai aussi eu la chance de visiter l’équipe et ils semblaient tous très positifs, optimistes. Ils étaient très désireux de me parler, de s’impliquer et de faire bouger les choses.

« Cela semblait être un excellent choix pour revenir sur la grille. »