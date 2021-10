Albon : Il y a eu des nuits blanches

Alex Albon a été parachuté dans les courses Red Bull pour remplacer Pierre Gasly en difficulté lors de la saison 2019 de Formule 1, dans ce qui semblait être un mouvement impitoyable de Helmut Marko.

Le pilote thaïlandais a fait assez dans le reste de cette saison pour s’assurer un entraînement complet en 2020 pour l’équipe. Cela ne s’est toutefois pas bien passé pour Albon car il a été remplacé à la fin de cette année par le Mexicain Sergio Perez, car il a été relégué à un rôle de réserve au sein de l’équipe de boissons énergisantes alors qu’il courait en DTM pour AlphaTauri AF Corse.

Cela a dû être une année difficile pour Albon en marge de la F1, mais il a été crédité par Red Bull pour l’excellent travail qu’il a fait dans le simulateur de l’équipe pour aider à développer la voiture. Quant à son incursion en DTM, elle a été solide avec une victoire à son actif dans la Course 2 de la quatrième manche au Nürburgring. Il occupe actuellement une bonne cinquième place au classement avec seulement la ronde finale en attente au Norisring qui coïncide avec le Grand Prix de Turquie de cette semaine.

Il semble que les gros bonnets de Red Bull étaient assez satisfaits de l’année d’Albon, qu’ils ont travaillé dur pour le ramener en F1, réussissant à lui assurer le siège de Williams laissé vacant par George Russell, lié à Mercedes, quelque chose que Toto Wolff de Mercedes n’était pas content À propos.

Albon a réfléchi à son année éprouvante à parler à F1.com et à la façon dont les choses ont progressé avant qu’il ne sache qu’il serait un pilote Williams en 2022.

« Il y avait des nuits blanches, des réveils matinaux », a-t-il déclaré. «C’est l’une de ces choses qui arrivent cette année, même il y a un mois, ça ne semblait pas aller dans le bon sens, mais les choses ont fonctionné très rapidement.

“La plupart du temps, il s’agissait simplement de garder la tête baissée”, a expliqué Albon à propos de la gestion de l’incertitude. « Les opinions des gens, des choses comme ça, vous ne pouvez pas contrôler. Vous pouvez contrôler ce que vous faites et pour moi, c’était être impliqué autant que possible avec l’équipe, faire le meilleur travail que je pouvais faire hors piste.

« C’est difficile de faire ses preuves quand on ne conduit pas la voiture, mais au moins de ce côté-là, couvrez toutes vos bases. Une fois Valtteri [Bottas] et Georges [Russell] se déplaçaient, cela a commencé à pimenter un peu le marché – et il y avait une opportunité. »

Naturellement, ce n’était pas facile pour Albon de s’asseoir dans les stands en regardant ses anciens concurrents courir.

“Ça a été dur”, a-t-il déclaré. “Quand vous avez été en F1 et que vous êtes sur les pistes de course à le regarder, pas au volant mais en étant là, il est difficile de s’asseoir et de se détendre. Je me suis amélioré au cours de l’année. A la première course, c’était la torture. Mais je suis entré dans le rythme. Si quoi que ce soit, cela a augmenté mon désir d’être de retour sur la grille, non seulement pour les amis et la famille, mais aussi pour les fans et tous ceux qui m’ont soutenu – cela m’a motivé et m’a permis d’obtenir le siège.

Et malgré leur réputation d’être le plus dur avec leurs pilotes, Albon a défendu la gestion des pilotes Red Bull

“Ils ont mauvaise réputation pour beaucoup de choses”, a-t-il déclaré. « Mais en fin de compte, ils ont été extrêmement utiles. Ils m’ont aidé à parler avec Williams et à régler tout ça. C’est agréable de ressentir cette confiance et cette croyance en moi. Je leur dois beaucoup et je continue de le faire. Je suis chez Red Bull depuis 2008, donc ça fait longtemps.

L’amitié qui lie Albon à Russell est bien connue, et il semble qu’elle ait légèrement stimulé les chances d’Albon d’entrer dans Williams. Albon a admis cela en disant: “Je ne pense pas qu’il ait fait de présentations Powerpoint pour moi, en mon nom, mais je sais par les gens de Williams, du conseil d’administration et de tout le monde, qu’il a fait de gros efforts pour m’obtenir ce siège. .

« Alors je lui dois quelques bières, c’est sûr. Mais aussi, le simple fait de sortir de ce siège a aidé. Je lui en dois un !

Albon ne perd cependant pas de vue la tâche qui l’attend, qui est d’aider Red Bull Racing et Verstappen à remporter la bataille épique pour le titre qu’ils livrent cette année avec Mercedes et Lewis Hamilton, parallèlement à la préparation de son rappel en F1 l’année prochaine.

« Il y a encore un championnat à gagner ici, alors nous allons à fond et je suis beaucoup dans le simulateur », a reconnu Albon. “Mais au même moment de mon côté, me mettre en forme, me préparer, me concentrer sur l’année prochaine, apprendre à connaître les visages de Williams, mais en même temps nous ramener à la maison une victoire au championnat, espérons-le.

“Avec Williams, ils pensent à long terme, et l’investissement qui a été réalisé, ils sont à la hausse, c’est donc le moment idéal pour en faire partie – et j’espère les faire avancer”, a conclu le Thaïlandais avec optimisme pour un bon courir avec l’équipe basée à Grove.

Albon a eu un total de 38 Grands Prix à son actif en haut vol, 26 d’entre eux avec Red Bull Racing, où il a décroché deux podiums à Bahreïn et en Toscane l’année dernière.