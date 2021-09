Albon ne s’attarde pas sur un éventuel retour “à long terme” chez Red Bull · .

Alexander Albon dit qu’un retour chez Red Bull peut être une possibilité pour lui à long terme, mais ses priorités sont ailleurs pour le moment.

Williams a confirmé cette semaine qu’Albon les rejoindrait pour la saison 2022 de F1, après qu’il se soit lancé cette année en tant que pilote de développement avec l’équipe pour laquelle il a couru en 2019 et 2020.

“Une équipe comme Red Bull est une équipe avec laquelle j’envisagerais de revenir”, a déclaré Albon. «Pour le moment, je ne pense pas vraiment à si long terme comme ça.

« J’ai vraiment l’impression que je dois me concentrer cette année sur ma principale priorité, qui est évidemment de nous faire remporter le championnat. Et puis l’année prochaine, ce sera uniquement sur Williams et développer la voiture et s’assurer que nous avons une bonne année et que nous continuons à grandir de ce côté.

Albon rompra ses liens avec Red Bull l’année prochaine afin de rejoindre l’équipe client Mercedes. Cependant, il a indiqué qu’il pourrait toujours porter leur marque.

“Je pourrais très probablement avoir mon casque encore marqué Red Bull”, a-t-il déclaré. “Mais ce serait probablement à peu près tout.”

Red Bull a également envisagé de placer Albon chez Alfa Romeo à un moment donné avant de conclure un accord pour qu’il rejoigne Williams. Albon les considérait comme « les deux grands sièges ».

« En regardant Williams, je dirais que la première chose est qu’ils ont l’air d’être à la hausse. Ils ont de toute évidence l’investissement à venir.

« J’ai également eu la chance de rendre visite à l’équipe et ils sembleront très positifs, optimistes, et ils sont très désireux de me parler et de s’impliquer pour faire bouger les choses. Cela semblait être un excellent choix pour revenir sur la grille.

