Albrecht Mayer sort son nouvel album ‘Mozart’

Le hautbois Albrecht Mayer a sorti son nouvel album Mozart, un hommage personnel et affectueux à l’un des plus grands compositeurs qui ait jamais vécu. Albrecht Mayer a vécu avec la musique de Mozart pendant près d’un demi-siècle. Il a découvert le compositeur pour la première fois alors qu’il était garçon soprano dans le choeur de la cathédrale de Bamberg, une première expérience qui est peut-être en partie responsable de la qualité chaleureuse et chantante de son jeu de hautbois. Le nouvel album d’Albrecht Mayer, Mozart, est inspiré par son amour de toujours pour la musique du compositeur et est son premier album entièrement Mozart.

Comprend une nouvelle reconstruction du Concerto pour hautbois en fa majeur

Mozart d’Albrecht Mayer présente six œuvres arrangées pour hautbois, hautbois d’amour ou cor anglais ainsi qu’une réalisation spécialement commandée, par le compositeur suisse Gotthard Odermatt, du fragmentaire Concerto pour hautbois en fa majeur, K 293 (416f). L’album comprend une version pour hautbois et clavecin du Concerto pour flûte et harpe, K 299 (297c), et une transcription d’Exsultate, Jubilate, K 165 (158a) pour hautbois d’amour, orchestre et orgue, arrangements du concert arias Non Temer, Amato Bene, K 505 et Ah Se In Ciel, Benigne Stelle, K 538, le Rondo en ut majeur, K 373 et le motet Ave Verum Corpus, K 618.

L’album Mozart a été en partie inspiré par l’expérience d’Albrecht Mayer de regarder sa jeune fille jouer du piano, improviser et même composer elle-même des morceaux. «J’ai été saisi par le désir profond d’enregistrer cet album», a noté Mayer. «Car, tout comme ma fille, Mozart a aussi grandi avec un musicien comme père. Et, comme elle, chaque jour il était accompagné du matin au soir par la présence musicale de son père, Léopold Mozart.

«Mozart a écrit les plus beaux airs»

«Je pensais que si j’avais la chance de rencontrer Signore Mozart, je lui demanderais d’écrire des concertos pour mon instrument», se souvient-il. «Mozart a écrit les plus beaux airs, dont beaucoup pour soprano ou violon. Je pensais que le moment était venu de les organiser pour hautbois. Le titre de travail de l’album était Del Signore Mozart, ce qui implique que Mozart aurait pu écrire ces pièces pour hautbois dans une autre dimension, une autre vie. Je trouve ces airs très apaisants. À un moment stressant, lors d’une journée stressante, sous l’influence de toute épreuve, cette musique peut être extrêmement réconfortante.

Ave Verum Corpus, un court motet écrit pour la fête du Corpus Christi en juin 1791 à peine six mois avant la mort du compositeur, est l’un des plus beaux moments du projet. «Ave Verum Corpus est l’une des pièces les plus célèbres de Mozart», a observé Mayer. «Je le connais depuis quarante-huit ans, depuis que je l’ai chanté avec le Bamberger Symphoniker quand j’étais deuxième soprano avec le Bamberger Domchor, le chœur de garçons de la cathédrale de Bamberg. Cela ne dure même pas quatre minutes, mais c’est plein des lignes les plus exquises. Dans l’arrangement de Matthias Spindler pour cor anglais, cordes et orgue, nous avons l’un des airs les plus apaisants de tous. C’est comme une petite musique de nuit, chantée par la voix de baryton du cor anglais.

“Ce n’est que maintenant que je me sens prêt pour leur extrême profondeur émotionnelle”

Les œuvres célestes de Mozart s’imposent littéralement à moi depuis de nombreuses années… Bien que je porte en moi la plupart des morceaux de cet album depuis ma plus tendre jeunesse, je me sens prêt pour leur extrême profondeur émotionnelle. Mon temps pour et avec Wolfgang Amadeus Mozart est venu. »

