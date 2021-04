Album «  Commodores  »: les stars de la Motown le rendent «  facile  »

En 1977, les Commodores étaient un nom familier sur les calendriers de sortie de Motown, avec quatre albums précédents à leur nom, deux singles R&B en tête des charts et deux Top 10 pop 45s. Mais maintenant, il était temps de faire évoluer les choses d’un cran. Alors que leur cinquième album éponyme a fait ses débuts dans les charts le 2 avril de cette année-là, c’est exactement ce qu’ils ont fait.

Les plus grandes forces du groupe, même avant Lionel Richie émergé comme leur force dominante, étaient leur polyvalence et leur force en profondeur. Ils montraient depuis des années qu’ils pouvaient offrir une âme moderne à la fois optimiste et funky («Je me sens sanctifié», «Slippery When Wet») et tendre et romantique («This Is Your Life», «Just To Be Close Pour vous »).

Commodores, produit comme d’habitude par le groupe avec le confident régulier James Anthony Carmichael, a montré la même souplesse. Ses succès à eux seuls ont montré leur capacité à le mélanger. La ballade meurtrière de Richie, le R&B n ° 1 et le top cinq de la pop « Easy » contrastent avec l’ultra funky « Brick House ». Cela a également fait le Top 5 dans les deux genres.

Les six Commodores avaient des crédits d’écriture sur l’album, quatre d’entre eux pour des chansons écrites individuellement. Outre «Easy» de Richie, il y avait «Squeeze The Fruit» du batteur Walter Orange, qui a ouvert l’album avec un groove distinctement Earth, Wind & Fire; «Funky Situation» du trompettiste William King et «Patch It Up» du claviériste Milan Williams.

Trois autres numéros étaient des collaborations entre Richie et le guitariste Thomas McClary. Pendant ce temps, Lionel a écrit la belle ballade «Zoom» avec le bassiste Ronald LaPread. Cela a laissé la «Brick House» susmentionnée, créditée aux six membres du groupe.

L’album a fait ses débuts sur le palmarès des albums pop Billboard au n ° 107, une semaine avant ses débuts en R&B. Il a ensuite passé trois semaines au n ° 3 de la pop, leur premier album Top 10, et huit semaines puissantes, de manière non consécutive, entre mai et juillet 1977 sur l’enquête soul.

