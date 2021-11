Album de couvertures savoureuses de Guns N’ Roses

Après que le monde ait attendu quatre ans pour Guns N’ Roses pour sortir leurs albums Use Your Illusion, c’était un écart étonnamment court de deux ans entre ces disques et la sortie du quatrième du groupe, The Spaghetti Incident?. Le fait qu’il s’agisse d’un album de reprises a sûrement aidé le calendrier, tandis que son titre – une obscure blague que les étrangers n’auraient jamais compris – suggérait que, sur un disque qui a trouvé le groupe rendant hommage à leurs héros musicaux, GN’R était pour se faire plaisir, quelles que soient les attentes des autres.

Écoutez L’incident des spaghettis ? sur Apple Musique et Spotify.

Pas que l’incident des spaghettis ? n’avait pas beaucoup de choses à faire pour les fans. Premièrement, sa liste de chansons offrait aux fans un aperçu révélateur des actes (principalement du punk à l’ancienne et du hard rock) qui ont d’abord transformé GN’R en musique. De plus, cela a donné à Axl Rose et à ses collègues carte blanche pour rendre hommage à leurs idoles de la meilleure façon possible – en lançant un rock’n’roll vraiment incendiaire en leur honneur.

« Nous étions un groupe énorme, mais personne ne connaissait nos racines »

La genèse de l’album remonte aux sessions de studio prolongées pour les mastodontes multi-platine de Guns, Use Your Illusion I et II. Il a été bien documenté que ce long verrouillage du studio a fait des ravages sur le groupe, donc, « pour alléger la pression », comme Slash l’a dit plus tard à Rolling Stone, GN’R a commencé à déchirer des reprises de chansons qu’ils connaissaient et aimaient tous, et a assuré le les bandes roulaient.

Pourtant, alors que le groupe a accumulé une grande partie du matériel pour The Spaghetti Incident? de cette façon, certains des composants des chansons ont été établis beaucoup plus tard. Pendant des années, la sagesse reçue nous a dit que les parties jouées par le guitariste rythmique Izzy Stradlin (qui est parti après l’énorme tournée mondiale Use Your Illusion) ont été réenregistrées par son remplaçant, Gilby Clarke. Cependant, dans une interview de 2015 avec Songfacts, Clarke a catégoriquement nié cela.

« Beaucoup de gens pensent que j’ai effacé les parties d’Izzy », a-t-il déclaré, « mais en fait ce n’est pas vrai. Izzy n’a pas joué sur beaucoup d’entre eux, alors j’ai juste dû mettre mes parties sur des chansons qui étaient [otherwise] déjà enregistré.

« Nous ne pouvions pas mettre tout ce que nous aimions »

Ailleurs, une partie de la musique s’est réunie pendant que Guns était en tournée. Leur version impressionnante du classique doo-wop des Skyliners de 1958 « Since I Don’t Have You » a été coupée sur ce qui aurait dû être un jour de congé. Au lieu de cela, le groupe s’est aventuré dans un studio de Boston avec un jeune ingénieur qui pouvait à peine croire qu’il dirigeait une session Guns N’ Roses.

« Axl a envoyé des cassettes et nous sommes allés dans un studio local, avons installé notre propre équipement et coupé la chanson », a déclaré le batteur Matt Sorum à Rolling Stone.

«Je me souviens que c’était l’une des meilleures séances. L’équipage était coincé quelque part et l’ingénieur était un jeune homme qui a été appelé et s’est présenté à la dernière minute. Je n’oublierai jamais le regard sur son visage quand il a vu que c’était [Guns N’ Roses] dans le studio – il était comme, Oh, merde ! »

Le régal des armes à feu, Mott The Hoople-esque remodelage de « Depuis que je ne t’ai pas » a ouvert The Spaghetti Incident?. Stylistiquement, cependant, il était atypique du contenu du disque, qui se composait principalement de morceaux punk et hard rock du milieu à la fin des années 70.

Axl Rose a expliqué plus tard le choix du groupe de matériel source dans une interview à Rolling Stone : que ce soit ou non, d’une certaine manière dans le courant dominant, nous devons donc attirer l’attention des gens sur certaines chansons.

Comme l’incident des spaghettis ? révélé, Guns s’est attelé à sa tâche avec enthousiasme. Rose a joué un rôle déterminant dans la sélection de numéros tels que « Hair Of The Dog » de Nazareth et une interprétation vigoureuse de « Down On The Farm » de UK Subs, tandis que Duff McKagan a pris le micro sur des versions gonflées de les damnés« New Rose » et une version convenablement déchiquetée mais glorieuse du tristement triste « You Can’t Put Your Arms Around A Memory » de Johnny Thunders. Tout a été joué avec énergie, engagement et cœur, et en ce qui concerne les interprétations fanfaronnes de « Human Being » des New York Dolls et « Ain’t It Fun » nihiliste des Dead Boys, GN’R a sans doute même dépassé les originaux.

« Nous voulions que les gens se penchent sur le punk »

Se déplaçant à plus d’un million d’exemplaires en Amérique du Nord, The Spaghetti Incident? a culminé au n ° 4 sur le Billboard 200 et est devenu platine ailleurs – des résultats impressionnants pour un album sans tournée derrière lui.

Le disque a même reçu des éloges de la part des sources les plus improbables. Notoirement difficile à satisfaire, Robert Christgau de The Village Voice a donné The Spaghetti Incident? une rare note A- et a avoué: « Je reste impressionné même avec l’excitation dissipée. » Rolling Stone, quant à lui, a déclaré : « Guns N’ Roses se révèle comme un groupe de glam-rock, et un bon groupe, comme si T.Rex et les Dolls étaient sorties du punk des débuts plutôt que l’inverse.

Longtemps après la sortie de l’album, le groupe est resté fidèle aux chansons qu’ils ont si vivement réinventées pour The Spaghetti Incident?. « Down On The Farm » a été diffusé pendant la tournée mondiale de Chinese Democracy, tandis que le projet parallèle de McKagan et Sorum, Neurotic Outsiders, a souvent interprété des chansons sélectionnées de la liste des chansons. Plus récemment, « Attitude », « Raw Power » et « New Rose » ont figuré dans des spectacles lors de la tournée Not In This Lifetime… de GN’R, très appréciée.

« Nous ne pouvions pas mettre tout ce que nous aimions sur le disque, comme Motörhead‘Ace Of Spades’, mais nous avons fait de notre mieux et c’était amusant », a déclaré Duff McKagan à Vive Le Rock en 2013.

« À l’époque, nous étions un énorme groupe, mais personne ne savait où se trouvaient nos racines. Nous voulions que les gens entendent notre disque, retournent en arrière et se penchent sur le punk et assemblent le puzzle. »

