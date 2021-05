Album DMX posthume à venir de Def Jam / Ruff Ryders ⋆ .

Un mois après la mort de DMX, un nouvel album studio du célèbre rappeur est en route.

Le rappeur et producteur Swizz Beatz a annoncé lundi que «Exodus», un album DMX posthume avec une nouvelle musique originale, sortira le 28 mai par Ruff Ryders et Def Jam Recordings.

DMX, de son vrai nom Earl Simmons, est décédé le 9 avril, quelques jours après avoir subi une crise cardiaque qui l’a conduit à l’hôpital. Il avait 50 ans.

“Mon frère X était l’une des âmes les plus pures et les plus rares que j’aie jamais rencontrées”, a déclaré Swizz Beatz, producteur exécutif et producteur de “Exodus”, dans un communiqué.

«Il a vécu sa vie consacrée à sa famille et à sa musique. Surtout, il était généreux avec ses dons et aimait ses fans au-delà de toute mesure. Cet album, X était impatient que ses fans du monde entier entendent et montrent à quel point il appréciait chaque personne qui l’a soutenu sans condition.

Nommé d’après le fils de DMX, Exodus Simmons, le prochain effort en studio marquera la première sortie de Def Jam du maître de cérémonie en 18 ans.

Def Jam et Ruff Ryders ont produit les cinq premiers albums de DMX, qui ont tous atteint la première place du classement Billboard 200. Son dernier album, «Dog Eats Rabbit» – une collaboration avec le duo électronique Blackburner – est sorti en 2017.

Peu de temps après la mort du rappeur, Swizz Beatz a rendu hommage à DMX, dont les plus grands succès comprenaient «X Gon ‘Give It to Ya», «Where the Hood At?» et “Party Up (Up in Here)”.

“DMX était le plus grand”, a déclaré Swizz Beatz le mois dernier sur Instagram. «Il était le plus grand parce qu’il priait pour tout le monde plus que pour lui-même… sachant qu’il avait besoin de plus de prières que tous ceux pour qui il priait…

«Mon frère s’occupait de tout le monde avant de prendre soin de lui-même. Jamais vu un humain comme ça. Le plus proche que j’ai jamais vu d’un prophète. … Cet homme a souffert tous les jours. … Il a pris la douleur de tout le monde et il l’a fait sienne. … Nous avons perdu un vrai géant, mais il ne souffre plus.

