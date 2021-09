Album éponyme d’Ollie et les rossignols : un enregistrement Stax emblématique

Être l’un des Les plus grands groupes vocaux de Stax ne fait pas nécessairement de vous l’un des plus célèbres. Ollie And The Nightingales a commencé en tant que groupe gospel de Memphis, The Dixie Nightingales, leur nom inspiré des Dixie Hummingbirds, bien que leur approche musicale soit quelque peu différente. Ils ont commencé à enregistrer à la fin des années 50 et sont arrivés sur Stax’s gospel filiale, Chalice, au milieu des années 60, enregistrant notamment la belle complainte « Assassinat » en hommage à John F. Kennedy.

Le groupe avait déjà vu l’un de ses premiers membres trouver une renommée laïque lorsque David Ruffin est devenu l’un des Les tentations‘ deux chanteurs principaux, donc l’appel à chanter sur des sujets plus terrestres aurait été fort. De plus, Stax recherchait de nouveaux artistes à la suite de la 1968 effondrement de son accord de distribution avec Atlantic, et qui de mieux pour aider à reconstituer leur catalogue que ce brillant groupe qui travaille déjà dans l’entreprise ?

Plein d’âme et de chansons d’amour

Rebaptisé Ollie And The Nightingales et avec un changement de personnel, le quintette a coupé plusieurs singles, dans lesquels la voix rauque et aimable d’Ollie Hoskins a parfaitement vendu les chansons. Leur album éponyme a suivi en 1969, enveloppé dans une œuvre d’art fantaisiste typique de son époque – mais qui avait aussi un aspect légèrement paradisiaque, comme si le groupe cherchait à amener son public gospel avec eux. Produit par Booker T. Jones, Isaac Hayes, et son partenaire d’écriture, David Porter, c’était un bon disque, plein d’âme et de chansons d’amour, de désir et de bon sens auquel tout le monde pouvait s’identifier. Cependant, il n’était pas rempli de succès, bien que trois singles en aient été tirés.

Le gros et régulier « Vous ne ferez jamais de mal », qui lance la procédure, est dans le mode consultatif de l’âme : prenez soin de votre bébé et vous ne le regretterez pas. “Don’t Make The Good Suffer” s’ouvre comme s’il se dirigeait vers le territoire “I Can’t Help Myself” dans son intro, mais une fois que la chanson proprement dite démarre, vous pouvez ressentir une touche d’église dans cette histoire de problèmes relationnels. La première des quatre compositions de Hayes/Porter, “Don’t Do What I Did” ressemble au genre de chanson qu’ils auraient donnée à Sam et Dave avant qu’Atlantic n’arrache le duo à l’écurie Stax, bien que l’approche de The Nightingales soit moins chaussette. -it-to-’em et plus mélodique : les hautes harmonies sont tout à fait délicieuses.

Un délice subtil

“You’re Leaving Me” est un délice subtil, des cordes et des cuivres réchauffant un conte rythmé d’une perte imminente écrit par Eddie Floyd, Booker T. et le patron de Stax Al Bell – musicalement, nous sommes ici sur le territoire de William Bell : doux et émouvant. Deux autres compositions de Hayes et Porter sont parmi les points forts : « ABCD » est une histoire « ce que ma femme a fait pour moi » parfaitement livrée par Ollie Hoskins ; “Mellow Way You Treat Your Man” traite un sujet similaire d’une manière complètement différente, avec d’autres chants de soutien glorieux et un tempo qui aurait eu Memphis les clients du bar se promenaient lorsque le single passait sur le jukebox.

Ailleurs, l’entrainante “Girl You Make My Heart Sing” accompagne positivement les explosions d’orgue de Booker T., lui donnant une forte sensation de MG, et la chanson la plus connue ici, le très enregistré “I’ve Never Found A Girl », bénéficie d’une approche tendre et ensoleillée influencée par « Groovin’ » des Young Rascals, que les MG avaient repris. L’album se termine par le brouillon « Showered With Love », sa section de cuivres étincelante s’adaptant parfaitement à Ollie et à ses harmoniseurs.

Ollie s’est envolé de The Nightingales en 1970 afin de commencer une longue carrière en tant qu’Ollie Nightingale, tandis que le groupe a continué avec Tommy Tate, un grand chanteur qui était devenu un solo à succès au milieu des années 70. Mais Ollie And The Nightingales était le seul album du groupe – un excellent disque, mais dépourvu du grand succès dont il avait besoin. Leur single le plus vendu, “I Got A Sure Thing”, n’est pas là, apparemment pris au piège au-delà de la portée de Stax dans la querelle avec Atlantic. L’album a également été un peu entravé par la soul “traditionnelle” en 69, une époque où la musique changeait rapidement – Isaac Hayes était sur le point de lancer le nouveau âme symphonique son, et Motown marquait avec des grooves d’influence psychédélique. Plus de 50 ans plus tard, cela n’a pas d’importance : l’album éponyme d’Ollie And The Nightingales est un délice nostalgique, et peu, voire aucun, pourraient livrer un disque comme celui-ci aujourd’hui.

