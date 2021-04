Album Rita Lee & Roberto Classix Remix Vol.1 pour sortie numérique

Universal Music Brazil publie numériquement un nouvel album de remix exclusif pour célébrer le vaste catalogue de Rita Lee, souvent connu sous le nom de «La reine du rock brésilien».

L’album, Rita Lee & Roberto Classix Remix Vol. 1, présente des remixes de DJ de renommée mondiale et est produit par João Lee (fils de Rita et Roberto). Rita Lee est un succès mondial depuis les années 1960. Cet album est un cadeau pour ses fans de longue date ainsi que pour les fans de musique électronique du monde entier et présentera son travail à une nouvelle génération d’auditeurs.

Désormais, cet album comprend des réimaginations de certains des plus grands succès de Rita Lee: «Lança Perfume», «Mania de Você», «Caso Sério», «Saúde», entre autres. Les morceaux sont remixés par un certain nombre des DJ les plus populaires du Brésil tels que Dubdogz, Tropkillaz, Gui Boratto et DJ Marky, ainsi que par des DJ internationaux, The Reflex (France), Kristal Klear (Irlande) et Harry Romero (États-Unis).

Rita Lee a déclaré à propos du projet: «Mon deuxième fils, João Lee, est diplômé en administration des affaires, mais il a choisi d’être DJ et a voyagé dans le monde entier en participant aux principaux festivals de musique électronique et il a réussi et a eu l’occasion d’échanger. informations avec les DJ les plus connus de la planète.

«Un jour, il m’a fait part de sa volonté de réunir la crème de la crème des DJ brésiliens et étrangers pour remixer une partie du catalogue musical du duo Rita Lee et Roberto de Carvalho. Bien que j’aie toujours aimé les accessoires de rock électronique, j’avoue que je connaissais peu le monde magique des DJ et leurs différents rythmes / styles musicaux qui hypnotisent les enfants à ouvrir leurs ailes sur une piste de danse. Universal Music a adopté le projet de João et lui a donné carte blanche pour le produire. La pandémie n’a en rien affecté les remixes, car tous les DJ célèbres de la planète qui ont été invités ont généralement leurs propres studios chez eux.

Rita Lee a sorti plus de 27 albums, dont la discographie d’Os Mutantes dans le catalogue d’Universal Music Brazil. Elle est l’artiste féminine la plus vendue au Brésil avec plus de 55 millions d’albums vendus et le premier à avoir au moins un hit par décennie pendant sept décennies consécutives, est l’auteur d’une autobiographie record en Amérique latine et compte plus de 2,9 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify.

Militante des droits des animaux, artiste et écrivain – Elle a publié avec succès son autobiographie en 2016, qui est devenue le livre non romanesque le plus vendu de l’année. Elle a également écrit des nouvelles (Drops) et des livres pour enfants (Amiga Ursa et la série Dr. Alex).

Rita Lee et Roberto Classix Vol. 1 est maintenant disponible et peut être acheté ici. Faites défiler vers le bas pour lire la liste complète des morceaux.

«Mutante» (Refonte de Gui Boratto)

«Mania de Você» (Dubdogz & Watzgood Remix)

«Cor de Rosa Choque» (Mary Olivetti Remix)

«Caso Sério» (DJ Marky Latin Love Song Remix)

«Parfum Lança» [The Reflex Revision]

«Virus do Amor» (Krystal Klear Remix)

«Doce Vampiro» (retouche interne de Soto)

«Mania de Você» (Harry Romero Remix)

«Saúde» (Tropkillaz Remix)

«Caso Sério» (DJ Marky Drum And Bass Remix)

«Atlântida» (Renato Cohen Remix)

«Nem Luxo Nem Lixo» (Chemical Surf Remix)