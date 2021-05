Album ‘Voulez-Vous’: ABBA End The 1970s In Style

Parmi ABBA ‘Le poids total de neuf albums n ° 1 au Royaume-Uni, le quatrième est arrivé sur le palmarès du 19 mai 1979. Voulez-Vous, leur premier album enregistré aux Polar Studios à Stockholm, s’est écrasé droit au sommet pour commencer quatre semaines règne et un séjour de 43 semaines parmi les best-sellers.

Écoutez Voulez-Vous.

Juste pour souligner la puissance des super-suédois à cette époque, l’album était passé argent, or et platine en Grande-Bretagne avant même de faire les charts. En cinq semaines, il était dans un million de foyers britanniques. Comme s’ils avaient besoin d’être rassurés, les fans du groupe savaient qu’ils achetaient un autre gagnant, car le disque est arrivé avec deux gros succès déjà obtenus.

Au début de l’année, «Chiquitita» avait atteint le n ° 2 au Royaume-Uni et le n ° 1 en Espagne, aux Pays-Bas et dans une grande partie de l’Europe, et plus loin de la Nouvelle-Zélande au Mexique. Puis, alors que l’album sortait, “Does Your Mother Know” est sorti, devenant n ° 4 au Royaume-Uni.

L’album Voulez-Vous a permis à ABBA de passer presque toute l’année 1979 dans les charts de singles et d’albums du monde entier. Au Royaume-Uni, ces singles d’introduction figuraient parmi pas moins de cinq tubes du LP cette année-là, tous parmi les cinq premiers succès, mais aucun d’entre eux n ° 1. Ces autres succès étaient le single double face qui associait “Angeleyes” et la chanson titre, puis est venu le morceau non-album “Gimme! Donne-moi! Donne-moi! A Man After Midnight », après quoi ils sont revenus au LP pour le tube de Noël« I Have A Dream ».

L’album a terminé une course de trois semaines au sommet pour une sortie Best Of par l’une des stars de la pop britannique préférées des années 1970, Leo Sayer. Il a également arrêté Thin LizzyBlack Rose (une légende du rock), qui avait grimpé 3-2 la semaine précédente, après avoir atteint le sommet. C’était un compte à rebours qui a également présenté le premier album des favoris de la nouvelle vague irlandaise, les Undertones, avec un LP éponyme. En septembre, ABBA organisait sa première tournée aux États-Unis, alors que sa domination musicale mondiale grandissait de plus en plus.

Les rééditions multi-format du 40e anniversaire de Voulez-Vous peuvent être achetées ici.

