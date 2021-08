in

La grille de télévision aux heures de grande écoute est en pause dans l’impression. Vous pouvez trouver plus de couverture télévisée sur : latimes.com/whats-on-tv.

SÉRIES

Rénovation de célébrité secrète L’auteure-compositrice-interprète country Lauren Alaina aide à transformer la maison en Géorgie de son ancien entraîneur de pom-pom girls qui l’a aidée à rester ancrée lorsque sa carrière a décollé à l’âge de 15 ans. 20 h CBS

Fardeau de la vérité Joanna (Kristin Kreuk) recherche la fille perdue depuis longtemps de son client pour maintenir l’affaire en vie et protéger les intérêts juridiques de son client. Billy (Peter Mooney) fait appel à un expert pour l’aider à examiner les lieux de l’accident. Julia Davis, Brynn Godenir, Evan Martin et Pamela Matthews sont également à l’affiche. 20h La CW

Île de l’amour (N) 21 h CBS

Dynastie Fallon (Elizabeth Gillies) partage ses inquiétudes croissantes concernant le fait que Liam (Adam Huber) n’a pas répondu à son enquête avec Anders (Alan Dale). Blake (Grant Show) se déchaîne lorsqu’il découvre ce qu’Adam (Sam Underwood) lui a caché. Sam Adegoke et Elaine Hendrix jouent également dans ce nouvel épisode du feuilleton redémarré aux heures de grande écoute. 21h La CW

Icône : Musique à travers l’objectif Les photographes qui ont photographié certaines des couvertures de magazines les plus mémorables révèlent les histoires qui se cachent derrière les photographies. 21h KOCE

Chasseurs de dinosaures Clayton et Luke commencent à excaver les couches recouvrant le site de T. rex qui doivent être enlevées avant que tout travail significatif puisse commencer. Mike Harris se rend dans l’Utah pour préparer le crâne du Cowboy Rex et Aaron, Jake et Tori pensent avoir fait une découverte majeure sur le site de Duckbill. 21h Découverte

Diners, Drive-Ins et Plongées (N) 21 h Réseau alimentaire

Cesar Millan : Meilleur humain, meilleur chien (N) 21h et 22h National Geographic

Albums classiques Roger Waters, David Gilmour, Richard Wright et Nick Mason discutent du « Dark Side of the Moon » de Pink Floyd. 22h00 KOCE

Jeux Olympiques de Tokyo

Football féminin Match pour la médaille d’or : Suède contre Canada 6 h, 15 h et 20 h 30 NBCSP

Basket-ball féminin Demi-finale : États-Unis contre Serbie (bande) 7 h 00 États-Unis ; Match pour la médaille de bronze (en direct) Minuit CNBC

Water-polo pour hommes Demi-finales (bande) 8 h NBCSP; (bande) 19h30 NBCSP

Tennis de table Match pour la médaille d’or en double messieurs (bande) 9 h NBCSP

Handball féminin Les deux matchs de demi-finale (bande) 9 h USA

Canoë/kayak, sports équestres, natation artistique, gymnastique rythmique, volley-ball, escalade sportive Qualifications canoë-kayak, équitation (saut), natation artistique (épreuve par équipes), gymnastique rythmique (épreuve individuelle) et demi-finales de volleyball féminin. De plus, la première médaille d’or est décernée en escalade sportive féminine. (bande) 10 h NBC

Cyclisme sur piste Finale sprint hommes et finale Madison femmes (bande) 10h30 USA et (bande) samedi 3h30 NBCSP

Équestre Epreuves de qualification de saut par équipes (bande) 11h45 NBCSP

Lutte, boxe, karaté Matchs pour la médaille d’or en lutte libre hommes (74 kg, 125 kg) et femmes (53 kg) en lutte ; le combat pour la médaille d’or chez les poids lourds masculins en boxe; matchs finaux pour le kata masculin, le kumité féminin 61kg et le kumité masculin 75kg en karaté (bande) 11h45 USA

Basket-ball féminin Matchs de demi-finale (bande) 13h15 et 18h NBCSP

Escalade sportive La première médaille d’or olympique d’escalade sportive féminine de la compétition combinée. (cassette) 14h00 États-Unis

marathon féminin Marathon féminin (en direct) 15h USA

Golf féminin Finale (live) 15h30 et samedi 3h30 Golf

Athlétisme, marathon, plongeon Finales d’athlétisme, y compris le marathon féminin, le 4×100 mètres masculin et féminin, le 1500 mètres féminin, le 400 mètres féminin et le 5000 mètres masculin. De plus, les qualifications pour le plongeon plateforme hommes. (live) 17h, 23h et samedi 3h30 NBC

Cyclisme sur piste, handball Finales sur piste en cyclisme; un match de demi-finale en handball féminin (bande) 17h CNBC

Volley-ball de plage féminin Match pour la médaille d’or (bande) 17h NBCSP

Volleyball de plage masculin Match pour la médaille de bronze (en direct) 18h CNBC; match pour la médaille d’or (en direct) 19h30 CNBC et 22h05 NBC

Plongée Demi-finale de la plate-forme masculine de 10 mètres (en direct) 18 h, États-Unis; ronde finale de la plate-forme de 10 mètres hommes (en direct) 23h30 États-Unis

Pentathlon moderne Laser run, l’épreuve finale du pentathlon moderne féminin (bande) 19h CNBC

Gymnastique rythmique Qualifications du concours général de groupe en gymnastique rythmique. Quatorze pays, chacun comptant cinq athlètes, se disputent huit places en finale. (live) 19h40 et (bande) 2h USA

Base-ball Match pour la médaille de bronze : TBA contre la République dominicaine (en direct) 20h30 CNBC

Sprint en canoë Finales en kayak hommes et femmes quatre 500 mètres; canoë masculin simple 1000 mètres; canoë féminin double 500 mètres (ruban) 20h45 USA

Volley-ball masculin (en direct) 21h30 États-Unis

Handball féminin Demi-finale : Norvège contre Russie (bande) 22h30 NBCSP

Le water-polo féminin Match pour la médaille de bronze (bande) 23 h CNBC; match pour la médaille d’or (en direct) 00h30 USA

Volley-ball féminin (bande) 23h45 NBCSP

Handball masculin Match pour la médaille de bronze (bande) 2 h NBCSP

Basket-ball masculin Match pour la médaille de bronze (en direct) samedi 4h00 USA

Football masculin Match pour la médaille d’or : Brésil contre Espagne (en direct) samedi 4h30 NBCSP

Volley-ball, handball, beach-volley, gymnastique rythmique, équitation, natation artistique Matchs pour la médaille d’or en volleyball masculin, handball masculin et beach-volley masculin. Plus, gymnastique rythmique (finale individuelle), équestre (saut) et natation artistique (épreuve par équipes) (en direct) samedi 5 h NBC

DES SPORTS

Base-ball Les White Sox de Chicago visitent les Cubs de Chicago, 11 h MLB; les Mets de New York visitent les Phillies de Philadelphie, 16 h ESPN; les anges rendent visite aux Dodgers, 19 h BSW et SportsNetLA; couverture régionale, 19 h MLB

TALK SHOWS

CBS ce matin (N) 7 h 00 KCBS

Aujourd’hui COVID-19[FEMININE;l’olympienJordanWindle;MasaUrushido(N)7hKNBC

Nouvelles du matin KTLA (N) 7 h 00 KTLA

Bonjour Amérique Joël Kinnaman ; Nelly joue. (N) 7 h KABC

Bonne journée LA (N) 7 h 00 KTTV

Vivre avec Kelly et Ryan Luke Bryan (“Mon journal de chemin de terre”); Le champion du monde de Spinning par signe Jacob Mitchell. (N) 9 h KABC

La vue Meghan McCain fait ses adieux ; Cindy McCain. (N) 10 h KABC

Le discours Mélissa Fumero ; Madelyn Cline ; David Begnaud co-animateurs invités. (N) 13h00 KCBS

Semaine de Washington La propagation rapide de la variante delta COVID-19 ; Scandale d’inconduite sexuelle du gouverneur Andrew Cuomo : Josh Dawsey, le Washington Post ; Lisa Lerer, le New York Times ; Katherine Wu, l’Atlantique ; Leigh Ann Caldwell, NBC. (N) 19h et 1h KOCE

Temps réel avec Bill Maher Médaillée d’or olympique Donna de Varona, Groupe de travail sur la politique sportive féminine. Ben Shapiro ; Tavis Smiley. (N) 22 h et minuit HBO

Le problème est… avec Elex Michaelson (N) 22h30 et 1h30 KTTV

Amanpour et Compagnie (N) 23h00 KCET ; 01h00 KLCS

Le Late Show avec Stephen Colbert Emily Blunt; Bob Costas. 23h35 KCBS

Jimmy Kimmel en direct ! Anthony Anderson; Décalage; Henri Golding ; Robin Thicke. 23h35 KABC

Le Late Late Show avec James Corden David Oyelowo ; Maisie Peters joue. 00h37 KCBS

Ligne de nuit (N) 00h37 KABC

FILMS

Chute Viggo Mortensen a écrit, réalisé et joué dans ce drame de 2020. Mortensen incarne un homme gay d’âge moyen dont la vie heureuse à Los Angeles avec son mari (Terry Chen) est perturbée lorsque son père conservateur et homophobe (Lance Henriksen) doit vendre la ferme familiale et déménage dans l’ouest pour vivre avec le couple. Laura Linney joue également. 21 h Heure du spectacle

Il était une fois… à Hollywood (2019) 8h26 et 18h15 Encore

L’homonyme (2006) 08h36 Cinémax

Cravates Scolaires (1992) 8 h 55, heure du spectacle

Étoiles de l’Ouest (2019) 9h25 HBO

Roméo et Juliette de William Shakespeare (1996) 9h45 Épix

non pardonné (1992) 9h45 TMC

Chaufferie (2000) 10h45 Heure du spectacle

Harry Potter à l’école des sorciers (2001) 11h Bravo

Graisse (1978) 11 h Forme libre

Elfe (2003) 11h47 Starz

Face/Désactivé (1997) Midi AMC

clair de lune (2016) 12h et 20h TMC

Le garçon au pyjama rayé (2008) 12h30 Cinémax

Père de sang (2016) 12h30 Syfy

Sept (1995) 12h45 et 23h Showtime

Les hommes vigoureux (1952) 12h45 TCM

48 heures. (1982) 13h15 SFI

Une ligue à part (1992) 13:27 Starz

Logan (2017) 13h30 FX

Interstellaire (2014) 14h00 FXX

Poing de fureur (1972) 14h00 TMC

Dans l’air (2009) 14h05 Cinémax

Harry Potter et la Chambre des Secrets (2002) 14h16 Bravo

Ligne de batterie (2002) 14h30 HBO

Les couchers de soleil (1960) 14h45 TCM

Section (1986) 14h55 Heure du spectacle

Rappel total (1990) 15 h AM

Sainte Maud (2019) 15h25 Épix

Zéro sombre trente (2012) 15h35 Encore

Une belle journée dans le quartier (2019) 15h39 Starz

Décision de l’exécutif (1996) 15h55 Cinémax

Vivre et laisser mourir (1973) 16 h Ovation

Une année des plus violentes (2014) 16h00 TMC

Coureur de lames 2049 (2017) 16h30 HBO

Hors du passé (1947) 17 h TCM

Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban (2004) 17h49 Bravo

Fargo (1996) 18h30 Ovation

Retour vers le futur (1985) 19 h Paramount

Avengers: l’ère d’Ultron (2015) 19h Syfy

Adieu ma belle (1975) 19 h TCM

Kill Bill : Vol. 1 (2003) 20h Cinémax

Heure de pointe (1998) 20 h SCT

Star Wars : Le Réveil de la Force (2015) 20h TNT

Thelma & Louise (1991) 20h02 KCET

Le naturel (1984) 20h30 Ovation

bêtes fantastiques et où les trouver (2016) 20h51 Bravo

Chute (2020) 21 h Heure du spectacle

Kill Bill : Vol. 2 (2004) 21h51 Cinémax

Premier sang (1982) 22 h AM

Retour vers le futur II (1989) 22 h Paramount

Miel américain (2016) 22 h TMC

Star Wars : Les Derniers Jedi (2017) 23h TNT

