Avant même l’avènement du streaming, les musiciens ont réécrit le playbook promotionnel et ont ravi leurs fans avec des albums surprises. De la baisse du jour au lendemain aux partenariats calculés, les artistes ne dépendent plus de la méthode traditionnelle du cycle de vie du déploiement d’un album. Du modèle démocratique du pay-what-you-like de Radiohead à la limonade révolutionnaire de Beyoncé, il y a quelques-uns des albums surprises qui ont bouleversé le monde de la musique.

Albums surprise: 17 gouttes qui ont choqué le monde de la musique Radiohead: In Rainbows (2007)

Radiohead a non seulement perturbé le déploiement traditionnel des albums, mais a complètement changé la façon dont les artistes distribuaient leur musique. En ce qui concerne leur suivi de Hail To The Thief en 2003, le groupe a annoncé un nouvel album sur son site Web avec un lien de précommande où les fans pourraient payer ce qu’ils voulaient. In Rainbows a non seulement créé un précédent pour les sorties d’albums, mais a marqué une nouvelle ère pour le groupe après son départ d’EMI. Deux mois après la sortie, le groupe a sorti un deuxième disque In Rainbows contenant huit nouveaux morceaux.

Piste clé: “Poissons étranges”

The Raconteurs: Consolers Of The Lonely (2008)

Suite à la sortie de Radiohead, les critiques musicaux attendaient une autre surprise, cette fois du supergroupe de rock The Raconteurs. Le projet a été étiqueté comme une sortie urgente sans aucune promotion, suscitant encore plus de curiosité. Jack White s’est donné beaucoup de mal pour réaliser une goutte surprise, doublant l’album «The Plug-Ins» pour éviter toute fuite. Mais c’était pour rien. iTunes a accidentellement rendu l’album disponible à l’achat à l’avance et les fans et les critiques l’ont saisi.

Piste clé: «Saluez votre solution»

Frank Ocean: Canal ORANGE (2012)

Les fuites peuvent vraiment saboter le calendrier de déploiement soigneusement planifié d’un artiste. Pour éviter cela, Frank Ocean a décidé de publier Channel ORANGE une semaine avant la date prévue. Cela a été inspiré par Kanye West et Jay Z, qui a trompé leurs critiques avec des dates leurres pour Watch The Throne de 2011. Channel ORANGE s’est avéré être un moment décisif pour le hip-hop et le R&B, brouillant davantage les frontières entre les deux et introduisant un récit queer rarement vu dans l’un ou l’autre.

Piste clé: «Pyramides»

David Bowie: Le jour suivant (2013)

Pour son 66e anniversaire, David Bowie a pris le monde par surprise quand il a sorti un nouveau single, «Where Are We Now?», et a annoncé un nouvel album, son premier en 10 ans. Non seulement cela a brisé la spéculation selon laquelle il se serait retiré de la musique, mais Bowie a réussi à passer deux ans à enregistrer un album et aucun murmure ne s’est échappé. Pour une icône de son statut, réussir un tel exploit était inouï. Même le président de sa maison de disques n’a eu vent de The Next Day qu’un mois avant sa sortie. Lorsque l’album s’est matérialisé sur iTunes, à 5 heures du matin, le 8 mars 2013, cela a prouvé que Bowie était toujours capable de défier les auditeurs et lui-même.

Piste clé: “Où sommes-nous actuellement?”

Beyoncé: Beyoncé (2013)

Plus que tout autre artiste, Beyoncé a fait une carrière en gardant le public sur ses gardes. Ses trois derniers disques étaient des albums surprises abandonnés du jour au lendemain, à commencer par son opus éponyme, en 2013, suivi de Lemonade puis Everything Is Love (enregistré sous le nom de The Carters, avec son mari, Jay Z). Beyoncé est arrivée sans un single, une vidéo promotionnelle ou aucun mot à l’avance; le phénomène pop avait secrètement travaillé sur un nouvel album et créé des visuels pour chaque morceau. Une sortie de cette nature était inouïe de la part de quelqu’un de l’ampleur de Beyoncé, et les fans ont immédiatement mangé sa mission de créer «une expérience immersive» autour d’une sortie d’album.

Piste clé: “Ivre d’amour”

Jay-Z: Magna Carta Saint Graal (2013)

Si quelqu’un connaît la valeur de la synergie, c’est bien le rappeur devenu magnat Jay Z. Il a réussi à décrocher un partenariat exclusif pour presque chaque sortie d’album, et Magna Carta Holy Grail n’a pas fait exception. Lors de la finale de la NBA 2013, Jay Z est apparu dans une publicité Samsung annonçant son nouvel album et en a offert au premier million de fans une copie gratuite s’ils téléchargeaient l’application Magna Carta sur leurs smartphones Samsung. Ce «geste bienveillant» aurait rapporté à Jay Z et à Roc Nation environ 20 millions de dollars du géant sud-coréen de la technologie.

Piste clé: “F__kWithMeYouKnowIGotIt”

U2: Chants d’innocence (2014)

U2La sortie automatique d’iTunes reste l’un des plus grands albums surprises de l’histoire. Dans le cadre de l’annonce de l’Apple Watch et de l’iPhone 6, Apple a également signé un accord avec le groupe pour réaliser son nouvel album, Chants d’innocence – leur premier en cinq ans – gratuit pour les clients Apple – tous 500 millions d’entre eux. Bono l’a appelé plus tard une «goutte de mégalomanie, une touche de générosité».

Piste clé: «Le miracle (de Joey Ramone)»

Drake: Si vous lisez ceci, il est trop tard (2015)

En 2014, Canard a gouverné le jeu de rap, toujours haut de sa sortie précédente, Rien n’était pareil. Ce qui a suivi était un appât et un changement complexes: Billboard a annoncé pour la première fois que le quatrième album de Drake s’appellerait Views From The Six. Des mois plus tard, Drizzy a partagé trois nouveaux singles puis le mot est sorti qu’il y aurait une mixtape, provoquant encore plus de confusion. Il a ensuite sorti un court métrage appelé Jungle, qui présentait des extraits de musique inédite, et, à minuit, la mixtape officielle est arrivée sur les services de streaming, ouvrant la voie à une autre mixtape Drake à l’avenir.

Piste clé: “Énergie”

Beyoncé: Limonade (2016)

Après le déploiement surprise de son album éponyme, Beyoncé a réussi à se surpasser avec l’arrivée de Lemonade. Un jour avant sa performance historique au Spectacle de mi-temps du Super Bowl, Beyoncé a sorti le clip révolutionnaire de «Formation». Vêtue de la tenue de Black Panther, la mégastar de la pop a plongé les fans et la NFL dans une frénésie à propos de sa performance au Super Bowl et de l’annonce de sa prochaine tournée. Après une vague bande-annonce, HBO a créé un court métrage conceptuel d’une heure basé sur la musique de Lemonade, et l’album est apparu exclusivement sur Tidal. Pour une artiste farouchement protectrice de son image, l’expression brute de Lemonade a redéfini les perceptions d’elle et est devenue l’album le plus vendu au monde cette année-là.

Piste clé: “Braquage”

Solange: une place à table (2016)

La jeune soeur Knowles connaît également une chose ou deux sur les albums surprises et les grandes déclarations artistiques. Au cours des huit années suivant sa sortie précédente, Solange avait lancé son propre label et a commencé à travailler avec des artistes plus expérimentaux comme Dev Hynes (alias Blood Orange) sur son EP 2012, True. Ce qui a émergé était un chef-d’œuvre récompensé par un Grammy qu’elle avait préparé toute sa vie à faire. Le bien intitulé A Seat The Table a fait de Solange une star du R&B et a consolidé sa place parmi les artistes qui font de la musique pour le futur.

Piste clé: «Grues dans le ciel»

Rihanna: Anti (2016)

C’est le cas rare où une fuite a en fait favorisé le battage médiatique d’un album. Les fans avaient été conditionnés à attendre un nouvel album de Rihanna chaque année, donc, après plusieurs années de silence, quand elle a finalement livré trois nouveaux singles et les détails de l’album en 2015, Internet s’est déchaîné. Après avoir lancé avec succès le premier single d’Anti, «Work», l’album est apparu sur Tidal par erreur pendant seulement 20 minutes, mais pas avant que les utilisateurs aient pu le déchirer et le partager. En guise de mea culpa, Samsung a publié un million de téléchargements gratuits dans le cadre d’un accord, faisant d’Anti être l’album certifié platine le plus rapide de la RIAA.

Piste clé: “Travail”

Frank Ocean: sans fin, blonde (2016)

Après ses débuts, Frank Ocean poursuivra sa série d’albums surprises mystérieux. En raison de l’énorme succès critique de Channel ORANGE, les critiques et les fans étaient inquiets pour la nouvelle musique dans une sécheresse de quatre ans. Le 2 juillet 2016, une image d’une carte de bibliothèque indiquant «Boys Don’t Cry» est apparue sur son site Web; les dates d’échéance sur la carte étaient des dates de sortie présumées pour son suivi de Channel ORANGE. Le 1er août, Apple Music a présenté une promotion d’Ocean construisant une structure et jouant des instruments en boucle. Le 19 août, son film musical Endless est sorti sur Apple Music. Cela remplit son contrat avec Def Jam, et le jour suivant, il sort son album de deuxième année, Blonde, sur son nouveau label Boys Don’t Cry.

Piste clé: “Lierre”

Kendrick Lamar: DAMN. (2017)

Cela faisait deux ans que Kendrick Lamar a publié son jeu révolutionnaire Pimp un papillon, et K Dot devait faire la une de Coachella sans aucun nouveau matériel. Fin mars, il a posté sur les réseaux sociaux la dernière mesure de son nouveau freestyle, «The Heart Part IV», et a taquiné du nouveau matériel. En quelques jours à peine, Lamar a sorti la vidéo du premier single de DAMN., «Humble», et l’album est sorti en pré-commande le 7 avril. C’était un déploiement clignotant et vous manquerez, mais l’influence de DAMN s’étendrait bien au-delà du circuit des festivals, devenant finalement double platine et lui a valu un prix Pulitzer en 2018.

Piste clé: “Humble”

Les carters: tout est amour (2018)

Jay Z et Beyoncé se sont révélés maîtres des sorties surprises, ce n’était donc qu’une question de temps avant que le couple puissant de la musique ne collabore sur un album complet. Jay Z’s 4:44 joué comme la réfutation d’un mari aux accusations portées sur la limonade de Beyoncé, mais le moment était venu pour le couple royal de hip-hop de suivre des conseils sur disque. À l’arrêt londonien de la tournée On The Run II, Beyoncé et Jay Z ont annoncé qu’ils avaient eu une surprise avant de créer le clip de «Apesh__t». La fin de la vidéo présentait les mots «Album Out Now», et l’album commun du couple est rapidement apparu sur Tidal.

Piste clé: “Un parasite”

J Cole: KOD (2018)

Quatre jours avant la sortie de son cinquième album, KOD (qui signifie «Kids On Drugs», «King Overdosed» et «Kill Our Demons»), le rappeur J Cole a effacé ses réseaux sociaux, suscitant des spéculations de masse. Avant la sortie de l’album, Cole a organisé une série d’événements d’écoute de fans aux États-Unis et au Royaume-Uni, faisant vibrer le battage médiatique avant même que la pochette et la tracklist de KOD ne soient révélées. Ce n’était pas la première fois que Cole sortait un album surprise. Il a sorti son troisième album, Forest Hills Drive, sans fanfare et a annoncé 2016’s 4 Your Eyes Only avec juste une page de pré-commande iTunes. De toute évidence, la tactique a porté ses fruits à chaque fois, et KOD lui a décroché son cinquième n ° 1 aux États-Unis.

Piste clé: “AU M”

Ariana Grande: merci, à côté (2019)

Après la sortie d’août de Édulcorant, Ariana Grande a subi une perte personnelle tragique avec la mort subite de son ex-petit ami Mac Miller. Les discussions sur la tournée et le nouvel album ont été rejetées, mais elle a ensuite décampé à New York pour enregistrer avec quelques-uns de ses collaborateurs de longue date. En moins de trois mois, Grande a sorti le premier single de l’album, intitulé d’après le prochain disque, et aurait enregistré merci, ensuite dans quelques semaines. Au début, il semblait que Grande évitait le déploiement typique de l’album et sortait simplement des singles à la place, mais ensuite merci, elle a ensuite chuté en février (moins de six mois après Sweetener) et a continué sa domination sur les charts.

Piste clé: “7 anneaux”