Alcaraz a remporté plus de matchs cette année que quatre des 10 meilleurs joueurs

21/08/2021 à 10h38 CEST

Le Murcien Carlos Alcaraz Garfia, au cours de la première année complète qu’il affronte en tant que joueur de tennis professionnel, a remporté plus de matchs que quatre joueurs installés dans le top 10 du classement ATP –Raphaël Nadal, Dominique Thiem, Roger Federer et Denis Chapovalov– et il est l’Espagnol avec le plus de triomphes sur le circuit ATP Tour, ayant réalisé 31 dans les 45 matchs qu’il a disputés répartis parmi les 16 tournois auxquels il a participé depuis janvier.

Alcaraz, 18 ans – il est né le 5 mai 2003 à El Palmar – et numéro 55 mondial, maintient une belle progression, qu’il espère continuer à afficher dans la continuité de sa tournée américaine.

Le quartier de Juan Carlos Ferrero, éliminé ce mardi à l’ATP Master 1000 de Cincinnati après avoir perdu 3-6 et 6-7 (6) face à l’Italien Lorenzo Sonego après avoir passé la phase précédente de ce tournoi avec des victoires contre le Brésilien Thiago Monteiro et le biélorusse Ilya Ivashka, Il prévoit de participer la semaine prochaine à l’ATP 250 de l’Open de Winston-Salem, avant l’Open des États-Unis, auquel il participera également et qui se déroulera du 30 août au 12 septembre à Flushing Meadows, au sein du New Quartier York du Queens.

À ce jour, Alcaraz a disputé 16 tournois en 2021 avec 45 matchs entre eux, dont il a remporté 31 et perdu 14, 68,8% de victoires, ce qui est un pourcentage très élevé pour un garçon de son âge et compte tenu de cela. il l’a réalisé dans les trois tournois du Grand Chelem déjà organisés -Australie, Roland Garros et Wimbledon-, trois autres Master 1000 -Miami, Madrid et Cincinnati-, deux Master 500 -Acapulco et Barcelone-, six Master 250 -Melbourne 1 , Montpellier , Marbella, Estoril, Umag et Kitzbühel-, ainsi que l’ATP Challenger de Gran Canaria 2 et Oeiras 3.

Précisément dans ce dernier championnat, disputé au Portugal ; et à Umag, en Croatie, il a remporté le trophée a Alcaraz que depuis son retour à la compétition après la pause de six mois qui a provoqué la pandémie de coronavirus en 2020, il a haussé le niveau de son tennis et la qualité de ses triomphes.

Ce fond de 31-14 que “La Roca” présente en 2021 admet des comparaisons avec les grands du tennis mondial.

serbe Novak Djokovic, numéro 1 de l’ATP, a remporté 38 matchs et en a perdu cinq cette année ; le Russe Daniel Medvedev, numéro 2, a réalisé 40 victoires et a concédé neuf défaites ; grec Stefanos Tsitsipas, numéro 3, a obtenu 48 victoires et a subi 13 défaites.

Derrière dans le classement est l’espagnol Raphael Nadal, numéro 4, qui cette année n’a gagné que 24 matchs et en a perdu cinq et en dessous est l’Allemand Alexandre Zverev (36-11), l’Autrichien Thiem (9-9), le Russe Andreï Roublev (40-13), l’italien Matteo Berrettini (33-8), les Suisses Federer (9-4) et le Canadien Chapovalov (22-17).

Quant aux Espagnols, celui qui se rapproche le plus de Alcaraz concernant les victoires remportées cette année est Pablo Carreno, actuel douzième joueur mondial, avec 30 victoires et 12 défaites.