Alcaraz atteint la 38e place de l’ATP et dépasse le million de dollars de prix

13/09/2021 à 10h22 CEST

Le jeune joueur de tennis murcien Carlos Alcaraz Garfia s’est installé à la 38e place du classement ATP, grimpant de 17 positions, sur les 55 qu’il occupait avant l’Open des États-Unis, et est déjà le quatrième joueur espagnol de cette liste, juste derrière Rafa Nadal, Pablo Carreño et Roberto Bautista.

Le joueur de tennis d’El Palmar, qui à 18 ans le 5 mai dépasse déjà le million de dollars remportés en prix, a été l’une des sensations de l’US Open, dans lequel il a atteint les quarts de finale, une manche dans laquelle il est tombé devant. du canadien Félix Auger Aliassime.

Auparavant, il avait éliminé les Britanniques Cameron Norrie, en français Arthur Rinderknech, au grec Stefanos Tsitsipas, numéro 3 mondial ; et en allemand Peter Gojowczyk. Il a atteint 290 points à Flushing Meadows et en accumule déjà 1 499.

Le Murcien, qui se remet actuellement de la blessure qui l’a contraint à partir à New York alors qu’il cherchait les demi-finales, est en passe d’atteindre l’un de ses objectifs, qui est de terminer l’année parmi les 50 meilleurs joueurs de la monde et, bien qu’il soit plusieurs semaines inactif en raison de la rupture fibrillaire du vaste médial et latéral du quadriceps et d’un allongement de l’adducteur de la jambe droite dont il souffre, il pourrait atteindre plus haut dans le classement dans la section finale de le cours.

À ce jour, la paroisse de Image de balise Juan Carlos Ferrero a le top 30 à 267 points – cette position est occupée par le Belge David Goffin– et le top 20 – les français Gaël monfils– déjà à 734.

Au classement ATP préparé après la fin du tournoi américain, le Serbe reste en tête Novak Djokovic, avec 12.133 points, malgré une chute en finale par un triple 6-4 contre le Russe Daniel Medvedev, qui est deuxième avec 10 780.

La troisième position est pour Tsitsipas, avec 8.350.

L’allemand complète le top 10 Alexandre Zverev, avec 7 760 ; le Russe Andreï Roublev, qui a gagné deux places et est cinquième avec 6 130 ; l’Espagnol Rafael Nadal, sixième après avoir perdu une position avec 5 815; Italien Matteo Berrettini, septième avec 5.173 -gagner une place-; l’autrichien Dominique Thiem, huitième avec 4 995 – il cède deux places – ; les Suisses Roger Federer, neuvième avec 3 765 ; et le norvégien Casper Ruud, qui, avec ses 3 440 points, attaque la dixième position qui appartenait au Canadien Denis Chapovalov.

Quant aux Espagnols, après le Majorquin de Manacor Rafael Nadal l’asturien de Gijón apparaît Pablo Carreño, seizième avec 2 650 points après avoir grimpé de quatre positions ; le castellonense Roberto Bautista, XVIIIe avec 2405 – il monte de trois places – ; et déjà Alcaraz, qui peut se vanter d’être le joueur de tennis de moins de 20 ans le mieux classé. Italien Lorenzo Musseti, sur 19, il se classe 57e ; l’argentin Juan Manuel Cerundolo, également 19, le 108; et le norvégien Rune Holger Vitus Nodskov, 18 ans – est né une semaine avant Alcaraz-, 136.

Pour voir un joueur plus jeune que celui d’El Palmar dans le classement, il faut regarder la position 420, celle occupée par le Japonais Shintaro Mochizuki, né le 2 juin 2003.

En ce qui concerne les gains, Alcaraz, avec ses triomphes à l’US Open, il a empoché 425 000 $ de prize money et a déjà franchi le cap du million dans une carrière professionnelle qui vient de débuter. Concrètement, selon les données fournies par l’ATP, il s’élève à 1 089 590 dollars, dont l’essentiel de ce montant -988 531 au cours de cette année 2021-.