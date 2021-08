Alcaraz atteint les demi-finales et Carreño Busta est éliminé

27/08/2021 à 6h25 CEST

. / Winston Salem

Le jeune joueur de tennis espagnol Image de balise Carlos Alcaraz, quinzième tête de série, a battu l’Américain Marcos Girón jeudi en deux sets suivis de 7-6 (2) et 6-2 et a obtenu le aller en demi-finale Tournoi Winston-Salem ATP 250. Le triomphe d’Alcaraz était le seul d’une tête de série qui s’est produit le lendemain de l’élimination des trois autres favoris pour obtenir une place en demi-finale, comme l’Espagnol Pablo Carreño Busta, la première tête de série, l’Américaine Frances Tiafoe (13) et le Le français Richard Gasquet (14).

Alcaraz, 18 ans, a eu besoin d’une heure et 38 minutes pour battre Girón, 28 ans, dans ce qui était le premier duel entre les deux joueurs de tennis. Le match était même au premier tour et il a été décidé lors du bris d’égalité avec Alcaraz aux commandes après avoir sécurisé son service et soustrait efficacement, des aspects qui lui ont donné les points gagnants. Le prochain rival d’Alcaraz sera le Suédois Mikaël Ymer, qui a donné la surprise en battant Tiafoe 6-7 (2), 6-2 et 6-3 dans ce qui était le troisième match entre les deux, avec désormais un avantage de 2-1 pour le joueur de tennis européen. Le duel entre Alcaraz, 54e mondiale, et Ymer, 22e, 90e au classement ATP, sera le deuxième, avec un avantage pour la joueuse de tennis suédoise, qui a battu les Espagnols lors du dernier Open d’Australie.

Avant le triomphe d’Alcaraz, le défaite de Carreño Busta qui n’a pas pu avec le meilleur tennis du biélorusse Ilya Ivashka, 63 au classement mondial, et a perdu 7-6 (2) et 6-3 en une heure et 27 minutes. Ivashka, 27 ans, affrontera le Finlandais Emil Ruusuvuori en demi-finale, qui a battu Gasquet 7-6 (5) 6-1, dans ce qui sera le deuxième match entre les deux, avec un avantage de 1-0 pour le joueur de tennis biélorusse.