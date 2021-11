Alcaraz au deuxième tour dans un duel difficile avec Herbert

02/11/2021 à 17:32 CET

Le Murcien Image de balise Carlos Alcaraz s’est qualifié pour le deuxième tour du Masters 1000 à Paris, battant les Français avec un retour Pierre Hugues Herbert dans un match dur et nu, par 6-7 (4) et 7-6 (2) et 7-5, en 2 heures et 55 minutes.

La première confrontation entre les deux joueurs a été intense, très compétitive, passionnante et surtout marquée par le service. Ainsi, seules cinq pertes de service ont été enregistrées, dont la dernière a condamné le concours.

Le Français, numéro 99 au classement ATP, a réussi à remporter une première mise qui devait être décidée par le bris d’égalité, après une dispute très serrée au cours de laquelle les deux joueurs ont cassé le service de leur rival à une occasion.

Dans la deuxième manche, les deux Alcaraz (n.35 ATP) comme Herbert Ils ont réussi leur service et n’ont rendu aucun de leurs services, ce qui a encore une fois obligé de décider du set par « mort subite ». Cette fois, ce sont les Espagnols qui l’ont emporté avec solvabilité grâce à quatre balles de break.

Il se dirigeait vers un troisième set décisif, où il est d’abord revenu pour envoyer le service, bien qu’à partir du sixième match les tables aient changé, lorsqu’Alcaraz a cassé pour la première fois le service du Français, bien qu’il l’ait rendu immédiatement.

Tout laissait présager un nouveau bris d’égalité pour élucider la compétition, mais lors du douzième match, avec 6-5 à Alcaraz, le Français a haussé le bras avec son service et a permis à l’Espagnol d’obtenir trois ballons de match : les deux premiers qu’il a sauvés, mais deux doubles fautes consécutives lui ont fait livrer le match au jeune Espagnol.

Alcaraz il respirait, il avait souffert mais il avait pris une allumette qui serait bonne pour sa maturité. Maintenant, au deuxième tour, l’Italien l’attend Jannik pécheur, qu’en tant que huitième tête de série, il a accepté directement sans jouer.