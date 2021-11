Alcaraz-Baez et Korda-Nakashima, demi-finales à Milan

11/11/2021 à 23h20 CET

.

L’Espagnol Carlos Alcaraz, premier favori, s’est qualifié en tant que premier classé pour les demi-finales du New Generation Masters à Milan, dans lequel il affrontera l’Argentin Sébastien Baez, tandis que l’autre duel sera joué par les Américains Sebastian Korda et Brandon Nakashima.

Alcaraz, 18 ans et champion cette année à Umag, a clôturé une phase de poules impeccable, en battant l’Argentin Juan Manuel Cerundolo 4-0, 4-1, 2-4 et 4-3 (3).

Le Murcien a perdu le premier set de son tournoi contre La réaction de Cerundolo dans le troisième set, mais il n’a eu aucun problème à protéger son billet pour les demi-finales.

Vous verrez les visages avec un Baez qui n’a pas échoué dans le choc décisif avec le Français Hugo Gaston et gagné par 4-3 (2), 4-2 et 4-2 en une heure et quatre minutes.

L’Argentin, vainqueur de cinq tournois Challenger au cours de sa saison réussie, le tout sur terre, a illuminé l’Allianz Cloud à Milan avec son tennis dynamique et puissant aux dépens d’un Gaston qui semblait manquer d’énergie après les matchs exigeants joués contre Korda et Musetti, cela a duré plus de deux heures.

Ce sera la première confrontation absolue entre Alcaraz et Baez, deux joueurs qui ont fait preuve d’une grande forme dans le tournoi milanais. L’autre demi-finale sera jouée par Korda et Nakashima, dans un derby américain qui place le premier en favori.

Korda a clôturé sa phase de groupes avec trois victoires sur trois et, après avoir battu Gaston et Baez, jeudi a battu l’idole des supporters italiens Lorenzo Musetti 4-2, 4-3 (4) et 4-2.

Le puissant joueur nord-américain, numéro 39 mondial, affrontera Nakashima qui a battu le Norvégien ce jeudi Holger Vitus Rune, numéro 109 mondial, par 3-4 (3), 4-1, 4-1 et 4-3 (1).