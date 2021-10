Alcaraz brille et prend sa revanche avec Murray

27/10/2021 à 21:02 CEST

.

L’Espagnoll Carlos Alcaraz a fait preuve de force, de persévérance et de talent pour se qualifier pour les quarts de finale du tournoi de Vienne après s’être vengé des Britanniques Andy Murray, qu’il a battu 6-3 et 6-4. Le joueur de tennis de 18 ans originaire de Murcie a réalisé une brillante performance dans le tournoi autrichien contre un rival qui a atteint le sommet du circuit et qui à 34 ans entend redevenir compétitif.

Alcaraz, qui a ajouté son vingt-quatrième victoire de la saison Et que cette année il a déjà sorti son record avec le titre d’Umag (Croatie), il n’a pas décliné malgré la tentative de réaction de Murray, qui en a profité au second tour. Plus tard, la fatigue était la clé. Murray n’a pas pu suivre l’Espagnol.

Une seule fois auparavant, Carlos Alcaraz a rencontré Murray sur la piste. C’était à l’Indian Wells Masters 1000 avec le triomphe britannique. Le joueur murcien continue de prendre des mesures dans sa carrière prometteuse. Inclus par Sergi Bruguera dans l’équipe espagnole qui disputera la Coupe Davis, il atteint désormais pour la première fois les quarts de finale d’un ATP 500.

Alcaraz a mis deux heures et huit minutes à vaincre Murray, qu’il a clairement dominé dès le cinquième match du premier set.. Alors les Britanniques ont réagi. Il a brisé le service des Espagnols et établi une distance de 3-1. Ce fut un tournant. Le Murcien n’a pas décliné et après 4-2, il a réussi quatre matchs d’affilée pour clore le match.

Carlos Alcaraz affrontera au deuxième tour le vainqueur du match entre le Géorgien Nikoloz Basilashvili et l’italien Matteo Berrettini, troisième favori.