Alcaraz démarre bien à Milan

11/09/2021 à 20:56 CET

Réjouissez-vous et continuez à vous améliorer. qui a été proposé Image de balise Carlos Alcaraz après sa dure défaite face au Français Hugo Gaston lors du dernier Masters 1000 à Paris.

Et il n’aurait pas pu faire mieux. Le Murcien est arrivé aux finales NextGen ATP en voulant faire table rase et en pleine forme. Se débarrasser de son premier rival, le Norvégien Holger Rune par 4-3 (6), 4-2 et 4-0 en une heure et 18 minutes, dans ce tournoi d’exhibition qui réunit les meilleurs joueurs de tennis de moins de 21 ans du parcours.

Celui d’El Palmar n’a donné aucune option à Rune, numéro 109 du classement mondial, et attaque en solitaire la tête du groupe A, avec un triomphe en trois sets.

Alcaraz est en avance sur l’américain Brandon nakashima, qui a également débuté par la victoire, mais en quatre sets, face à l’Argentin Juan Manuel Cerundolo.

Le Murcien a réussi vingt tirs gagnants et a remporté 88% des points avec le premier service à battre Rune, dans la première confrontation absolue entre les deux.

Champion cette année du tournoi d’Umag, l’Espagnol s’impose comme l’un des favoris pour réussir à Milan, après avoir remporté cette saison pour la première fois une joueuse de tennis qui fait partie du « top 10 & rdquor; du classement.

Il se battra à Milan pour le titre que le Sud-Coréen a remporté lors des trois premières éditions Hyeon Chung, le grec Stefanos Tsitsipas et italien Jannik Sinner.

La phase de groupes de ce tournoi se déroulera jusqu’à jeudi, les demi-finales étant fixées vendredi et la finale samedi.